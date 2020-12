Honduras ha cumplido, según el FMI

La larga historia de amor y desamor entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional parece haberse terminado, al menos por este período, porque aquellas posposiciones de firmas de acuerdos y los traspiés que se tenían en Honduras para firmar acuerdos con el Fondo, hoy no son la nota predominante en las relaciones con el FMI.



El cual ha dicho que Honduras ha cumplido y por lo tanto, se le pueden otorgar más créditos, sumando a su ya abultada deuda externa unos dólares más. Según el Fondo la situación macroeconómica del país es saludable, Honduras se ha portado como un buen alumno del FMI y merece su respaldo en estos difíciles tiempos de pandemia y cambio climático, lo cual es positivo, si se quiere, por la necesidad que tenemos de reconstruir el país que ha quedado destruido por tres eventos catastróficos e inesperados; sin embargo, cuando esta administración termine, habrá que ver cómo van a lidiar los próximos gobiernos con esa abultada deuda, pero sobre todo cómo lo harán en sus relaciones con el Fondo.



Porque hay que reconocer que aquellas negociaciones truncadas del pasado han dado paso a unas buenas calificaciones para Honduras, al menos en la parte macro, pero como siempre pasa, el FMI no es capaz de ver las grandes diferencias entre esa buena salud fiscal del país y la realidad económica de los millones de hondureños, que ya de por sí era mala, pero que ahora ha sido sobredimensionada por la pandemia y los dos huracanes.



En las relaciones con el Fondo y el país, siempre está de por medio el populismo, ya que aunque muchos gobiernos lanzan diatribas y recriminan al FMI al final o en privado, saben que necesitan ese apoyo de los dólares externos que convertidos en deuda externa, sacan de apuros a muchos gobiernos. Por lo que no sería raro, ver en los próximos gobiernos un ataque populista contra esa deuda y esos préstamos.



Porque el Estado es permanente, así que esos préstamos que ahora son tan bienvenidos, alguien los tendrá que pagar, así que sean azules, rojos o rojinegros, lo cierto es que los próximos gobiernos tienen que asumir estas obligaciones y hacer malabares para poder pagar un servicio de la deuda tan alto, que ya antes de la pandemia consumía más presupuesto que el destinado a salud o educación.



Y con un problema tan grande entre manos, lo más fácil será recurrir al discurso populista y mesiánico, para poder ver de qué manera reniegan de esos préstamos que hoy son tan buenos, pero que mañana serán el dolor de cabeza permanente para los próximos gobiernos.



Reducir la burocracia estatal, bajar la inversión social y probablemente nuevos impuestos serán siempre la receta más común que aplicará el Fondo, y aunque los candidatos en campaña lo nieguen, todos sabemos que esta situación del país traerá graves consecuencias a futuro y no nos es ajeno que también traerá nuevas cargas, pero eso sí, Honduras ha cumplido según los criterios del FMI.