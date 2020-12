Responsables

Desde varios meses atrás se ha podido observar el relajamiento casi extremo de la población ante la presencia de la sindemia del covid-19; el primario, Quédate en casa, se fue para dar lugar al Sálvese quien pueda, y ahora este también se ha ido para que aparezca el Me vale si me contagio.



Sí, parece cruel, pero muchos están jugando con fuego, el Estado fallido jamás pudo identificar plenamente el avance de la enfermedad y por tanto, según los médicos, es imposible conocer con certeza en qué etapa se encuentra el desarrollo de la pandemia en el país.



Mientras naciones de primer mundo como Alemania, Francia, Italia, luchan con medidas serias para tratar de contener nuevas oleadas, en la Honduras de acá, y bajo la justificación del paso de los huracanes y de la reactivación económica se relajó totalmente la circulación de la ciudadanía hasta desaparecer todo tipo de restricción.



A esta altura del año seguramente hay miles y miles (por no decir más del millón) de contagiados recorriendo las calles como si nada, jugando a una especie de ruleta rusa exponiendo su propia vida y la de la familia.



Sé muy bien que estas letras no serán nada populares, pero es necesario llamar la atención de aquellos que aún tienen la conciencia despierta y están dispuestos a pasar esta tormenta sin pérdidas en su casa.



Estamos de acuerdo que la urgencia de trabajar para generar ingresos es elemental ante la ausencia histórica de un sistema de seguridad social que alivie las cargas del ciudadano, sin embargo, el trabajo es una cosa, pero las reuniones familiares, cumpleaños, bodas, concentraciones en espacios cerrados, esas son actividades que el ciudadano responsable puede y debe evitar si tiene al menos un poco de empatía con su entorno social.