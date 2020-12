Oportunidad perdida

La mejor medida para la prosperidad de una sociedad es lo atractiva que es para otros el inmigrar a esta y, conversamente, la voluntad de sus miembros de emigrar para buscar mejor suerte.



La mejor expresión de la opinión real de las personas sobre los lugares es su “voto con los pies”, el cual, al contrario de las opiniones expresadas o votadas, tiene un alto costo personal. Honduras, como bien sabemos, no califica muy bien en esta medición, pero no siempre ha sido así. Al estudiar esto, podemos aprender y tomar lecciones útiles para el futuro.



Tres de mis cuatro abuelos son inmigrantes, llegados entre 1920 y 1923. Honduras no tenía mucha estabilidad política (este periodo está enmarcado entre las dos guerras civiles más feroces de nuestra historia, de 1919 y 1924), y los niveles culturales correspondían a una sociedad que practicaba la agricultura de subsistencia.



Lo que ocurrió en las primeras décadas del siglo (1900-1930) fue el auge del rubro del banano, el cual desató una espiral de prosperidad (focalizada) que trajo personas de todo el mundo a probar su suerte.



Los niveles de crecimiento alcanzados hasta 1930 fueron explosivos, incluyendo el nacimiento de la industria nacional. El nivel de exportaciones reales por habitante alcanzado en ese año no fue superado hasta más de 60 años después.



Igualmente, el ingreso por habitante llegó a un nivel que requirió casi 50 años volverlo a alcanzar. Políticamente, se lograron dos transiciones democráticas (11 años de gobierno constitucional interrumpido en 1936), que no se logró acumular de nuevo hasta 1993.



¿Cómo pudimos llevar esta curva aparentemente virtuosa de madurez política, crecimiento económico e inmigración? ¿Por qué se perdió, y qué podemos aprender de lo que se hizo bien y mal?