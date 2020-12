Sueño de Navidad

Después de todo lo vivido este año llegó al ansiado diciembre, llegó la Navidad. La celebración del nacimiento, hace 2020 años, del niño Jesús aviva la esperanza, hoy más que nunca, de que llegará el día cuando todo vuelva a la normalidad y no nos agobien tantas desgracias.



Según la revista Forbes este año habrá 2,095 milmillonarios con una fortuna conjunta de 8 billones de dólares. Muchos de ellos han incrementado ostensiblemente sus fortunas por causa de la pandemia y la naturaleza de sus negocios. Paradójico e injusto.



En nuestro país este año las expectativas de una vida decorosa se hacen más difíciles de alcanzar. Sin lugar a dudas a los 5.7 de 9 millones de hondureños que viven en el rango de pobreza, se sumarán varios cientos de miles más.



Las soluciones a corto plazo para países como el nuestro, en materia económica, no existen. Los huracanes con la destrucción que causaron empeoran más aún el panorama porque ya no solo se trata de pobreza y falta de trabajos.



Se suma el dinero necesario para la reconstrucción de las zonas afectadas. La Secretaría de Finanzas aún no tiene estimado en cuánto será el aumento al Presupuesto General de la República del año entrante hasta tener una cuantía de los daños.



La soluciones a largo plazo son aún más difíciles de encontrar. Por esfuerzo propio nunca hemos salido adelante. Requeriremos ayuda del exterior. Dinero. Y se repetirá la historia de siempre. Nunca somos capaces de solventar nuestros problemas y esperamos que los demás lo hagan.



Aquí se conjuntan factores especiales endémicos para tanta incompetencia. Una población conformista, esperanzada a que el gobierno le solucione todo. Gobiernos politizados cuyo fin es mantener el poder olvidándose de los problemas reales de la nación. Una empresa privada enfocada en generar ganancias sin el mínimo interés en crear bienestar a sus empleados. Desidia más desidia más desidia.



Hay ejemplos de países que salieron adelante de situaciones peores que las nuestras. Europa en la posguerra, Japón, Taiwán, Corea del Sur.



Para ello requirieron de una visión común de país, de disciplina y orden como bastiones de todo éxito y un inquebrantable deseo de superación. Nuestra cultura no tiene ninguna de estas características, pero tal vez ahora en medio de tanta necesidad y desgracia cambiemos y seamos capaces de salir del lodo sin ayuda.



En el mes de la Navidad es permitido soñar, aún aquí en esta desolación de almas.

Esos que mencionan en Forbes también empezaron con un sueño.