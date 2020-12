Somos muy frágiles, pero poco conscientes de ello, quizás como una forma de evadir nuestro destino en común y, tal vez por eso mismo, nos aferramos a los planes que construimos, sin saber a ciencia cierta qué nos depara el futuro.



La humanidad pasa por una dura prueba, que nos debe llevar a recomponer nuestro sistema de valores, establecer prioridades y de manera especial, respondernos una pregunta muy personal: ¿en dónde has puesto tu corazón?



No se trata del amor romántico, sino de ir más allá de eso, para pensar ¿cuál es nuestra prioridad en la vida?



De vez en cuando alguna pérdida importante tiene la facultad de hacernos reflexionar. Eso me sucedió hace pocos días, cuando repentinamente me avisaron de la noticia del fallecimiento de una amiga muy querida, que se encontraba físicamente lejos, pero presente durante más de 20 años que duró nuestra amistad.



Hacía poco tiempo habíamos charlado, pero el covid inmisericorde se hizo presente y le arrebató el aliento. Todavía me es difícil aceptarlo; sin embargo, ¿quién soy yo para poner en tela de juicio cuándo es el día final de cada quien, por más duro que sea decir adiós?



Con una noticia semejante, como estoy segura que muchos habrán vivido en estos momentos de pandemia, lo primero que uno hace es recurrir a los recuerdos: ¿cuál fue la última conversación?, ¿qué me quedó por decir?



Con el correr de los días damos por sentado que aquellas personas en las que depositamos afectos y vivencias compartidas estarán allí. La mente nos tiende la trampa de la rutina, de una eternidad aquí en la tierra, que no será para nadie.



Vivir aquí y ahora es una frase que adquiere sentido hoy más que nunca; ni en el pasado que no volverá, ni en el futuro, que es incierto. Estar presentes, vivir cada instante a plenitud, parece un verdadero reto.



Debemos vivir reconociendo nuestra fragilidad, no con miedo, sino con agradecimiento por la oportunidad de cada instante y disfrutar lo que nos rodea; sin juzgar las diferencias, sino a través del respeto y la aceptación de lo que nos hace únicos y especiales.



Anoche reflexionaba: y si hoy se tratara del último día de mi vida, ¿habrá valido la pena? Pensé en las preocupaciones que ocuparon mi mente, en las tareas por cumplir, en la familia, en lo trastocada que está la cotidianidad por la presencia del virus. Llegué a la conclusión de que habría pasado mis últimas horas más pendiente del futuro, que del momento que estaba transcurriendo.



La vida es para vivirla hoy, no como un llamado al desenfreno, sino para plantearnos qué huella estamos dejando en los otros y con qué estamos construyendo nuestra propia memoria.



“Después”, esa palabra que nos trae tantos problemas y frustraciones, es la que debemos evitar. Vale la pena hacer planes, es cierto, tener un norte en la vida, pero que ello no implique posponer interminablemente la comunicación con los más queridos.



Hacer planes de vida es válido, pero no lo es dejar la vida misma por concretar esos planes. El llamado a vivir ahora, como el único momento que realmente nos pertenece, nos coloca en una posición más humilde, menos egoísta y más dispuesta a actuar hoy.



La vida es un gran regalo que podemos compartir; cuando damos nuestra atención y nuestro tiempo, estamos compartiendo nuestra propia vida. ¿Hay algo más valioso?