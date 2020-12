¡A levantarnos!

Ad astra per aspera es una frase en latín que en español significaría “A través del esfuerzo, el triunfo”.

Honduras ha caído, de sus cenizas se levantará como el ave fénix, lleno de fulgor, vida y con nueva mentalidad, es el hoy que deberemos ver y dejar la tristeza del corazón, agradecer la vida otorgada para una segunda oportunidad, cambiar el rumbo de nuestra mentalidad derrotista que nos ha caracterizado a una llena de planes, metas y actuar, ¡debemos levantarnos!

Que hemos perdido a familiares, propiedades; que hemos quedado sin nada, mas debemos de saber que al tener la vida el sol seguirá saliendo, la lluvia de ideas vendrá para hacernos personas más fuertes, personas que sabremos valorar el presente, hoy lleno de aflicción, mañana un futuro radiante, cuando volvamos la cabeza de aquí a un quinquenio sabremos si tomamos las decisiones correctas o permanecimos en la corriente de agua que se llevó nuestros esfuerzos, siguen en nuestras vidas.

Hoy te retamos a levantarte del fango, a emprender con energías renovadas nuevas ilusiones. Las metas propuestas deberán ser a corto plazo, mas a medida que vayamos avanzando las metas se irán haciendo para mediano y largo plazo, pero enfocadas en realidades concretas y realizables.

Es hora de dejar atrás el ser negligentes con todos los ciudadanos porque como gobernantes deberán perseguir el bien común, todos debemos enfocarnos en desarrollar las infraestructuras necesarias para evitar este tipo de hecatombes a las que hemos sido sometidos durante siglos, porque si sabemos que estos ríos pueden ser domesticados y que sus aguas puedan impulsar el desarrollo del valle de Sula y demás, es tiempo de actuar con la ayuda de los hermanos cooperantes, pero sin embolsarnos los empréstitos que nos den, y que se ejecuten las obras a las que están destinados.

Es hora de levantarnos para hacer valer nuestros derechos, no es el simple hecho de ir a las urnas a depositar un voto que vale oro o cobre, dependiendo de a quién escoges, porque debemos escoger a personas que deben velar por el soberano y que el bien común sea diseminado como la peste del covid para que todos seamos beneficiados de las obras sociales, infraestructuras nuevas y perdurables, de empleo masivo con los derechos pertinentes para que cuando nos hagamos viejos podamos disfrutar de los beneficios de una pensión honorable, y no las actuales que solo sirven para sobrevivir.

Es hora de levantarnos con nuevos bríos, hacer cada día una obra de arte al forjar la fuerza, el vigor y hacer nuestros anhelos realidad; que cada día sea un regalo de vida y disfrutarla a plenitud al extender los lazos de amistad, concordia y provocar la paz de corazón evitando las disensiones para que como hermanos unamos fuerzas y hacer el progreso el nuevo sol que nos despierte cada día para seguir luchando hombro a hombro para que cada ladrillo que pongamos, cada semilla que sembremos, cada canal de irrigación dé de beber a la planta sedienta, obtener los frutos sembrados y saborearlos porque son exquisitos.

Hoy Honduras llora, mas el llanto no será para siempre, el luto pasa y los dolientes deberán encarar la vida. Honduras necesita que sus hijos se traten como hermanos, pues los distingos de raza, credo, de colores políticos no deberán ser lo que prima en nuestras vidas, que si ves que tu vecino comienza a levantarse no lo envidies, no critiques, sino que acércate a él y pide el consejo que lo ha hecho salir de su fracaso y que esas palabras sean la chispa de energía para enderezar nuestro curso de vida, pensamiento y obra.

Levántate porque has caído, levántate; tu familia te necesita, Honduras te necesita, tu hermano te necesita, hazte un líder, deja estelas de vida para que otros te imiten, porque cada ser que habita en esta patria llamada Honduras es único, original, irrepetible, porque has sido creado a la imagen y semejanza del Alfarero, que de sus manos saliste para disfrutar de la vida y todo lo que conlleva con ella.

Es tiempo de hacer que el reloj continúe su marcha y nosotros con él, es tiempo de labrarnos caminos llenos de vida, que la paz sea el cimiento a un nuevo amanecer, todos los hondureños somos importantes así como lo son cada gorrión y, sin embargo, Dios cuida de ellos y velará por nosotros que valemos más. No olvidemos que nuestro papel en esta bendita tierra es disfrutar de nuestro duro trabajo y gozar las mieles de la riqueza material, y, ante todo, la riqueza espiritual, que es la que te hace un ser que brilla como esos santos que están en los vitrales y dejan pasar la luz de la divinidad. Así de importante eres. Piensa siempre que eres único y nadie te puede reemplazar.

Rompamos las cadenas que nos encarcelan y condenan al ostracismo porque nos enajenamos por un blasón partidista, debemos tener en nuestro pecho el color turquí porque ante todo somos Honduras.

Luchemos con energía renovada, luchemos por nuestros derechos, que no nos roben nuestro futuro, este deberá de ir acompañado de educación superior, salud de calidad, de vivienda digna, de empleo para hacer realidad la riqueza que deseamos conquistar, del derecho a hacer oír nuestra voz, de darles a los discapacitados la oportunidad de inclusión, que la mujer luche al lado de cada hombre y no relegada en un hogar donde sus sueños se vuelven sombras y tener música en nuestro corazones para que cada día sea una melodía que sintonicemos y nos dé armonía con el medio ambiente haciéndolo nuestro amigo y no un enemigo al que hay que destruir.

Recuerda, la Tierra es tu hogar y deberá lucir siempre bella porque la belleza llegará a sustituir la maldad que en nuestras almas muchas veces vive enquistada, rompamos esas cadenas y seremos libres porque la “verdad nos libera”.

Por último, os dejo este mensaje que hace posible que todos los hondureños podamos levantarnos: “Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera”. Mateo 11:28-30