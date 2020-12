Llegó diciembre, se acerca la Navidad. Y uno de los más grandes aportes que nos pueda traer la celebración de esta fiesta es que la vida se vive mejor cuando nos enfocamos más en dar que en recibir. Dios dio a su Hijo, en lugar de exigirnos una adoración forzada.

Un pastor cristiano utiliza este concepto en sus consejerías matrimoniales. Él comenta que muchas parejas sufren del síndrome del juego de “jalar la cuerda”, en el que cada cónyuge tira del otro para que supla sus necesidades. Luego de que ambos han jalado lo suficiente se suele alcanzar un cierto estado de equilibrio. Pero los que en algún momento han jugado este juego sabrán que este equilibrio es muy frágil, ya que solo se mantiene mediante una tensión que implica un enorme gasto de energía. Por eso, muchas parejas se separan, porque terminan cansándose de esta constante lucha en el “juego de la cuerda relacional”.

Sin embargo, en vez de jalar para recibir, los cónyuges deben aprender a dar. El pastor mencionado antes invita a las parejas que aconseja a realizar un interesante experimento. Cada cónyuge debe comprometerse durante dos meses a no exigirle al otro que supla sus necesidades, sino más bien en buscar las formas de satisfacer las necesidades de su pareja. Lo que terminan descubriendo es que es posible encontrar un equilibrio en la relación. Pero este ya no se basa en la tensión de la exigencia, sino en la bondad, el amor y la gracia. Ambos se acostumbran a servir al otro por propia voluntad y, al final, ven suplidas sus necesidades recibiendo, no demandando, ya que la generosidad y el servicio se activan cuando se reciben gratuitamente, no cuando se reclaman.

El amor no puede ser mandado. La persona que se casa pensando en que su cónyuge tiene la obligación de hacerla feliz, solo terminará enojada y frustrada. Es mejor adquirir el principio navideño de que existe más dicha en dar que en recibir (cf. Hechos 20:35).