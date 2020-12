Levántese, sacúdase y no llore

Después del valle de Sula, los departamentos de Santa Bárbara y Yoro no tienen más opciones que reconstruirse solos, pues el Gobierno central no ajusta, al menos de inmediato.

“… porque los hombres no lloran”. Todo niño hondureño en algún momento en su etapa de formación escuchó esta frase adornada de machismo. Y sí, como “este es el pueblo más macho del cual vengo yo” entonces tras Eta y Iota no nos queda de otra que levantarnos, sacudirnos y no llorar.

Los cooperantes internacionales y sus diversos programas y proyectos de ayuda ejecutada año tras año en los 298 municipios del país son en realidad quienes tienen mapeada la vulnerabilidad de Honduras en tiempos normales, y cuando de catástrofes naturales se trata, también saben exactamente dónde aprieta el zapato.

De hecho, en las últimas horas leía que siete equipos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de la Unidad de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres, Undac, ya apoyan a través del sistema de respuesta a desastres repentinos en acciones focalizadas en las zonas más afectadas.

Por ejemplo, para la ONU el departamento de Yoro y los municipios de El Negrito, El Progreso, Yoro y Yorito, son prioridad uno para llevar ayuda y en Santa Bárbara los trabajos de evaluación y apoyo se dirigen para el casco urbano del departamento y hacia Quimistán; dejando al Gobierno central y local la responsabilidad de atender la región Suroeste compuesta por los municipios de Arada, El Níspero, San Nicolás, Nuevo Celilac y San Vicente, comunidades que según el alcalde de Arada, Arnold Avelar, siguen esperando la proyección real de Sinager, Copeco y todo el aparato estatal.

En el departamento de Yoro, municipios como El Negrito, Morazán, Victoria, Yorito, Sulaco, Jocón, Arenal y la cabecera departamental, Yoro, estuvieron sin energía eléctrica al menos durante nueve días por daños en las líneas de distribución 412 y 414; en este último municipio y tras semanas de trabajo coordinado por la población y con apoyo municipal, aún no logran reestablecer el servicio de agua potable después de un mes de colapsar las tuberías madre.

Está claro que en orden de prioridades, Yoro y Santa Bárbara nunca estarán en primera fila, de hecho, al menos el 50% del Producto Interno Bruto, PIB, del país es generado desde el valle de Sula, por ende, todos los reflectores estarán direccionados hacia la reconstrucción de este también destruido sector del país; entonces, es inevitable que el resto del territorio nacional tendrá, en primera instancia, que reconstruirse solo.

Cada día que pasa pos pandemia son realmente alarmantes las proyecciones que se exteriorizan, en este caso la Secretaría de Ganadería y Agricultura, SAG, estiman que la cosecha agroalimentaria está afectada en un 80 por ciento, además de los incuantificables daños en vivienda e infraestructura vial.

En los cultivos más importantes como el arroz, frijol, maíz y palma africana, es alrededor de un millón de manzanas sembradas y la afectación anda en unas 800,000, entonces, aunque los departamentos como Yoro, Santa Bárbara y otros en el Bajo Aguán no sean tan pujantes en sus economías como sí lo es el valle de Sula, el problema se agudizará si no se trabaja en la habilitación de caminos secundarios y terciarios para sacar las producciones de estas zonas que alimentan a las grandes ciudades de Honduras.

Y si hablamos de priorizar, por ejemplo, en el tema del café se estima una pérdida del 1.2 por ciento de la producción nacional, que significa unos 150,000 quintales aproximadamente de una producción que rondará en unos 8 millones de quintales en una recolección de diciembre a marzo próximo.

Pero ante este panorama gris hay algo que sí está muy claro y es que aún mojados, fangosos y destruidos por las catástrofes que desde el Fifí en 1974 a Eta y Iota en 2020 Honduras siempre se levantará y andará. Bien, por ahora a secarse las lágrimas y seguir adelante, ese es el mandato al pueblo catracho que ve cada dos décadas cómo todo lo que construye se destruye.