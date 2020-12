Lo mejor y lo peor

Dicen que las crisis hacen surgir lo mejor, pero también lo peor de nosotros, este conocido refrán cobra hoy una triste y terrible actualidad en Honduras.

Mientras surgen iniciativas de ayuda humanitaria entre empresas y particulares (que pronto se tornarán insuficientes) también asoma la otra cara del hondureño. La indolencia, la corrupción, el descaro, el abuso, la superficialidad, el oportunismo etc. No hablo de los que teniendo la responsabilidad de socorrer al pueblo, le han fallado de forma atroz y decepcionante (una vez más), sino de los ciudadanos de a pie, de los que dicen ser diferentes.

Me refiero a quienes han perdido todo, pero reniegan del alimento diario, o peor aún lo desechan, porque están cansados de los espaguetis que les ofrecen con sacrificio. Hablo de quienes al ver un carro arrastrado por la corriente, no respetan la propiedad ajena, sino que en un acto de vandalismo lo desmantelan.

Hablo de los que teniendo la bendición de poder salir de viaje, tener alimentos en casa o poder decorarla de ambiente “navideño”, exhiben sus fotografías en las redes sociales con una actitud de frivolidad indolente, esperando los “likes” que alimentan su ego vacío. Hablo de aquellos que fingen ayudar a los damnificados, pero en el fondo buscan llevarse una parte para su casa, darle lo mejor de las donaciones a sus familiares, o en el colmo de lo inhumano, lucrarse con ellas. Me refiero con dolor a los presuntos abusos sexuales acaecidos en un albergue tras el embate del huracán Eta, y que aún están siendo investigados.

Esta lista pudiera continuar, pero solo confirmaría el canibalismo social en que hemos caído. San Pablo a los Romanos nos dice: “porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se oscureció: jactándose de sabios se volvieron necios” (Romanos 1, 21-22) Estas palabras del apóstol se cumplen en nosotros, y quien no lo quiera ver, es porque está ciego o prefiere mirar a otro lado. ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí, “toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto... Nuestro obrar no es indiferente ante Dios”, y lo que se avecina no será fácil de enfrentar, por eso necesita de seres humanos comprometidos con un cambio real, no solo político, económico o social, sino interior, existencial, personal, espiritual,moral, pues lo primero es consecuencia de lo segundo y no al revés, convenzámonos de una vez por todas que ningún “falso mesías” tiene remedios mágicos. El futuro incierto de Honduras solo se podrá enfrentar con actitudes cristianas como:

1) La prudencia, que no significa temor, cobardía o pasividad, sino sabiduría, para pedir la ayuda al Espíritu Santo y no actuar por impulsos o conveniencias mezquinas, sino guiados por la sensatez de un Dios que nos ayude a entender su plan en medio de cada circunstancia.

2)La austeridad, que haga frente a una cultura necia de derroche, egoísmo, consumismo y frivolidad, para que aprendamos a vivir con lo necesario y agradecer a Dios por ello.

3) LA SOLIDARIDAD, practicada y continua, no como fruto de una emergencia asistencialista, sino de una caridad humana subsidiaria, que nos lance a buscar el bien común, para que todos puedan tener una vida digna. Y por último, 4) LA UNIDAD, basta de esta Honduras enfrentada, por colores políticos, clase social o religión, debemos darnos cuenta de que la división es la mejor oportunidad para que el enemigo gane esta batalla. Luchemos porque esa unidad no surja de la compasión, sino del amor entre hermanos, porque donde hay amor, se encuentra Dios, y Él siempre ofrecerá la salvación al pueblo que desee salvarse.