Alejandro Mayorkas, probable aliado

Creo que, a estas alturas, la Dirección de Política Exterior haya empezado a estudiar para dónde se orientará la política internacional de Biden después del 20 de enero de 2021. Especialmente en los énfasis y las prioridades hacia el norte de Centroamérica.

El embajador Luis Suazo debe haber enviado a estas alturas un archivo sobre el secretario de estado, Antony Bliken, y el desempeño que el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, ha tenido en el cercano pasado en el tema de los inmigrantes. Mayorkas nació hace 61 años en Cuba, y desde los seis meses emigró con sus padres a Estados Unidos, habiéndose desempeñado como el más joven fiscal de Los Ángeles. Imagino que saben –mucho más que yo– que es el creador del programa Dreamers y cuáles son sus formas de pensamiento sobre temas cruciales como el tratamiento de nuestros migrantes.

Especialmente los indocumentados. Y que los centros de investigación de las universidades públicas, porque las privadas tienen un énfasis más económico que académico, estarán en este momento identificando relaciones, contactos y cabilderos de Washington con los cuales hacer contactos para abrir canales con los centros en donde se hacen decisiones que favorezcan la economía de Honduras.

Estudiar los efectos negativos del TLC y vincularlo con la inmigración de los hondureños; los daños que provoca el cambio climático y el peso que tendrá Israel en la política exterior, es una obligación de académicos que, si son universitarios, no solo deben dar clases, sino que investigar e influir en la vida de la sociedad.

La diferencia de los demócratas con los republicanos no debe ser menospreciada. Ni creer que el Biden vicepresidente que, algunos conocieron durante el mandato de Obama, será el mismo Biden presidente que rechaza que consideren que su mandato equivaldrá a un tercer periodo de Obama. Los técnicos hondureños de política exterior tendrán que ser creativos y propositivos. Seguir el camino repetitivo del pasado solo centrado en el TPS, sin propuestas imaginativas --para obligar a los estadounidenses a responder-- sin entregarles la pereza nuestra que los empuje a identificar los problemas, crear soluciones y, además, financiarlas y defenderlas en el Senado no es bueno.

Aunque el clima es favorable para los inmigrantes latinos –aunque Obama les ha criticado porque muchos apoyaron a Trump– las cosas en el Senado no serán fáciles. Y mucho menos, en la Cámara de Representantes donde hay enemigos que no podrán diferenciar lo que beneficia a nuestros pueblos de lo que fortalece políticamente a los actuales gobernantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Nosotros tenemos la ventaja que JOH va de salida. Pero si insisten internamente en postergar u obstaculizar los procesos electorales, usando la tragedia de los huracanes y la pandemia para comprar votos e insinuar alguna fórmula de continuismo, la opinión de senadores y representantes será hostil a los intereses hondureños. Y quienes pagarán los platos rotos serán los pobres que, pese a que son los que sostienen los lujos del país, siempre les toca las de perder, pagando cuentas por la conducta política de líderes poco comprometidos con la democracia, la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos.

El incidente de Zelaya en Toncontín y la forma cómo lo trataron las autoridades amedrentadas por presiones políticas, no ayuda a proyectar una buena imagen de Honduras. Y sin ella, aunque el nuevo secretario de Seguridad Interior guarde simpatía hacia los hispanos, no podrá mantenerla cuando nuestros gobernantes no tienen la gentileza de explicarle a su pueblo el origen de los 18,000 dólares que cargaba en sus maletas de viaje el exgobernante.