Una vez que comienza diciembre, además de mirar hacia el año que viene, es natural que también comencemos a volver la vista hacia atrás, a realizar una especie de corte de caja, a sacar cuentas, a hacer un balance de pérdidas y ganancias. En este año tan peculiar, además, esta especie de evaluación tiene un significado especialmente singular porque seguramente algunas de las pérdidas han sido muy significativas, aunque las ganancias también.

Obviamente, no se trata de asuntos financieros, aunque estos no dejan de tener importancia e influyen en el resto de los ámbitos que componen la existencia cotidiana, sino más bien de todo lo que sometemos a examen cuando toca contemplar la última hoja del calendario.

Pienso que hay, por lo menos, tres temas que valen la pena considerar, tanto para ver con satisfacción cuando hemos actuado bien, como para hacer propósitos de mejora cuando no hemos hecho lo que debíamos.

El primero tiene que ver con la familia. Nos guste o no, este ámbito vital es definitivo frente a la consecución de la felicidad, de la realización personal. Si no sabemos aportar serenidad, alegría, optimismo, cariño, a los que comparten con nosotros tiempos y espacios tan íntimos, no seremos capaces de desarrollar actitudes ni presentar conductas semejantes fuera del hogar. A menos que nos acostumbremos a llevar una especie de existencia esquizoide, al estilo del doctor Jekyll y mister Hyde.

Luego está el mundo del trabajo. Ahí, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en el aula, terminamos de desarrollar nuestras potencias y ejercitar nuestras virtudes. Desde esos lugares contribuimos en la construcción de un país mejor, o peor, según sea la intensidad y la calidad de la labor que realicemos. Porque mientras algunos dan lo mejor de sí para ganarse el sustento, otros, tristemente, viven en una permanente sala de espera, pendientes del reloj, practicando la “filosofía” del negrito del batey.

Y, claro, está también el ámbito social, el amplio campo de la amistad y de la vida ciudadana. Aquí cabe considerar cómo nos hemos comportado con la gente que nos rodea, fuera de los muros domésticos, y cuanto hemos contribuido en la consecución de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria.

El balance final puede llenarnos de sano orgullo, o de vergüenza. Lo peor sería que nos dejara indiferentes, porque, entonces, significaría que somos incapaces de reconocer si somos factores de cambio, de mejora, o si no somos más que lastres, pesos muertos, que más bien entorpecemos el crecimiento de los demás.