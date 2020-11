No estoy iendo

“El paso de los huracanes Eta e Iota han traído duelo a este pequeño país” acabo de leer. Mi inquietud es por eso de “Eta e Iota”. Se sabe que la conjunción y frente a una palabra que comienza con i, aquella se convierte en e, por ejemplo: Jorge e Inés. Si ese encuentro es con una sílaba iniciada seguida de i con h se aplica el mismo régimen: Mario e Hilda, todo esto es para evitar la cacofonía /ii/. Pero si la conjunción copulativa y va frente a una i en diptongo, entonces la y continúa igual: Entre atmósfera y ionosfera hay diferencias de pronunciación. Eta y Iota son huracanes destructivos. Químicos y hierbas. Nieve y hielo, en ningún caso sería Entre atmósfera e ionosfera hay diferencias de pronunciación. Eta e Iota son huracanes destructivos. Químicos e hierbas. Nieve e hielo. En el manejo de la lengua se mueve lo fonético y lo grafémico, y un ejemplo se da con el gerundio del verbo ir: yendo. Se sabe que los verbos de la segunda y tercera conjugación hacen su gerundio con iendo y yendo: comer-comiendo, leer-leyendo, peer-peyendo, venir-viniendo, ir-yendo.

Pero el gerundio de ir se suele pronunciar /iéndo/ (i-en-do) y lo que se escribe y se debe escribir es yendo. Se podría aclarar que ese /iéndo/ en un alófono por asimilación de otros verbos de tercera conjugación: vivir-viviendo, venir-viniendo. Pero constituyen vicios oprobiosos de la lengua esos usos de leendo, creendo, caendo, poseendo, traendo, proveendo, en boca de famosos periodistas, puesto que sus gerundios terminan en yendo: leyendo,creyendo, cayendo, poseyendo, trayendo, proveyendo. Escucho una radio “alternativa”, y me atrae la gran capacidad de dos periodistas que manejan un programa de análisis; pero también me espanta el pobre trato de la lengua de ambos: ella insiste, remacha, con ese gastado tema, y él se olvida que la esdrújula régimen en plural es regímenes y no /régimenes/ tal como el comentarista la pronuncia, es decir, la hace sobreesdrújula. Igual con carácter que su plural es caracteres, y no carácteres. Se recuerda que la palabra es panel, no pánel; en todo caso, el plural es paneles, no páneles.