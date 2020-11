Biden ganó, ¿será bueno para AL? Biden ganó, ¿será bueno para AL?</

Es difícil pronosticar si el presidente electo Joe Biden será bueno para América Latina, pero conoce la región mucho mejor que el presidente Trump cuando asumió el cargo y promete seguir una agenda mucho más constructiva.

Biden hizo trece viajes a América Latina como vicepresidente del gobierno de Obama entre 2009 y 2019. De hecho, era el maximo encargado de relaciones con América Latina de Obama, mientras que John Kerry, exsecretario de Estado, lidiaba con asuntos de Medio Oriente y Asia.

En 2013, Biden realizó un viaje de seis días a Colombia, Brasil y Trinidad yTobago, poco después de pronunciar un discurso en el Departamento de Estado sobre el futuro de las relaciones entre EE UU y América Latina.

Biden también presidió una comisión del Gobierno de EE UU y México sobre cuestiones comerciales y fronterizas, y encabezó un grupo de trabajo de ayuda en Centroamérica. En ese momento, Trump estaba vendiendo apartamentos en Nueva York. Por supuesto, nada de eso garantiza que Biden sea bueno para América Latina.

Pero personas cercanas a Biden me dicen que como presidente tendrá una agenda positiva para la región, centrándose en la cooperación en temas como la lucha contra el covid-19 y el cambio climático, mientras que Trump ha tenido una agenda negativa centrada en la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Los asesores más cercanos de Biden en temas latinoamericanos son sus exayudantes Juan González y Daniel P. Erikson, y Julissa Reynoso, exfuncionaria del Departamento de Estado y exembajadora en Uruguay.

Kerry, exsecretario de Estado, quien actuó como vocero de la campaña de Biden de 2020, me dijo en una entrevista que Biden como vicepresidente participó en muchas conversaciones con México y Canadá para crear un “bloque comercial norteamericano”. Kerry agregó que, como presidente, Biden puede querer “volver a esa discusión”.

Sobre las relaciones con Cuba, Kerry me dijo que “Biden como presidente claramente querrá revitalizar” las presiones de EE UU en temas de derechos humanos y libertades económicas. Es probable que Biden no quiera dar la imagen de acercarse a Cuba y Venezuela luego de perder el estado de Florida en las elecciones del 3 de noviembre, en parte debido al voto de los cubano-estadounidenses y venezolanos-estadounidenses por Trump. Si los demócratas quieren ganar Florida en las elecciones de 2024, serían muy tontos si no intentan recuperar parte de ese bloque clave de votos hispanos.

En el frente económico, la promesa de Biden de aprobar una reforma migratoria integral que legalizaría a 11 millones de residentes indocumentados se traduciría en mejores empleos para ellos y más remesas familiares a México y Centroamérica. Asimismo, el paquete de estímulo económico de $ 3 billones prometido por Biden impulsaría el crecimiento económico de Estados Unidos.

El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, me dijo que un gran paquete de estímulo estadounidense “sería bueno para los países latinoamericanos que exportan bienes a Estados Unidos”.

Werner agregó: “Ayudaría a los exportadores de partes automotrices de México y a los exportadores de materias primas de América del Sur, ya que un mayor crecimiento en Estados Unidos contribuiría a aumentar los precios de las materias primas”. Algunos funcionarios latinoamericanos temen que un gobierno de Biden los presione demasiado en temas de derechos laborales y ambientales, pero en lo que casi todo el mundo está de acuerdo es en que Biden sería más previsible que Trump, quien cada tanto amenaza con imponer aranceles o impuestos a las remesas. Pronto sabremos si Biden será mejor para América Latina, pero es hora de intentar una agenda positiva con la región, en lugar de una centrada en la construcción de un muro en la frontera y los insultos a los inmigrantes latinoamericanos. Biden debería cumplir su palabra, ya que una marea alta levanta todos los barcos.