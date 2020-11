Reforma migratoria en USA

Después del huracán Mitch se aprobó en EE UU el Programa de Protección Temporal para nuestros compatriotas inmigrantes como una forma de ayudar a nuestro país en aquellos momentos difíciles de desempleo, hambre y destrucción que asolaron al país en el año 1998.

Ahora, las condiciones se repiten con Eta y se presenta la clara coyuntura de la promesa electoral del presidente electo Joe Biden de aprobar una reforma migratoria que legalice a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Empero, esta fue una promesa electoral y, tanto aquí como allá, las promesas políticas no siempre se cumplen. Esta propuesta de legalización para la inmigración ha estado una y otra vez en la agenda política de los EE UU y, no por ello, alguna vez ha visto su implementación efectiva. La tuvo el presidente George Bush hace 15 años en el año 2005 y no pudo fructificar de manera alguna, por lo que pensar que esta vez será diferente tiene sus bemoles. Una de esas dificultades es que el presidente norteamericano no gobierna solo, gobierna con el Congreso y el Senado, y allí se verá el real espacio de maniobra que tenga para gobernar y hacer realidad sus propuestas, ya que nos encontramos con un EE UU muy dividido, que tomará tiempo de volver a encauzar esa nación como un solo pueblo. Esto sin contar que el tema migratorio provoca grandes reacciones favorables, pero también muy adversas dentro de la sociedad norteamericana.

Los detractores de una reforma migratoria integral se cuentan por millones, y hoy más animados por la política antiinmigratoria de Trump, por lo que pasar esa reforma migratoria que legalice a millones de inmigrantes, contados los nuestros, no será nada fácil; pero los hondureños esperamos que las razones humanitarias pesen como pesaron en aquel momento tan difícil del Mitch.

Lo que para millones de familias inmigrantes representaría una legalización, una salida de las sombras en que viven, sería decisivo para su futuro en aquel país, así como también muy significativo para nuestro país, que en este momento enfrenta dos grandes crisis, la sanitaria y la económica por causa de Eta. Porque la economía hondureña y las finanzas del Estado ya están seriamente dañadas por la pandemia del covid-19 y con los efectos de la tormenta Eta, y la aprobación de un programa de legalización para nuestros compatriotas en EE UU sería de gran ayuda para las familias y para la economía de nuestro país, que difícilmente podría incorporar laboralmente a esos inmigrantes en momentos en que no hay trabajo ni para los que vivimos acá.

Siempre habrá labores en los EE UU que los norteamericanos no quieren hacer, por lo que lo que piden los inmigrantes no es que se abra una puerta para la ilegalidad de la inmigración, sino que se brinde una oportunidad para aquellos hondureños honestos que van a USA a buscar un futuro que no tienen acá y con ello contribuyen en dar soporte a sus familias y a la economía de nuestro país.