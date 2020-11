Aprender a callar

Claro, no hablo de aquellas ocasiones en las que es obligatorio levantar la voz y en las que se debe fomentar la cultura de la denuncia porque, de lo contrario, nos convertimos en cómplices.

Hablo de todos aquellos momentos en los que, inmediatamente después o con el paso del tiempo, caemos en cuenta de que mejor debimos quedarnos callados, tanto por el daño que causamos como porque nuestras motivaciones para hablar no eran las más adecuadas ni las legítimas.



En este sentido, hay un par de principios, entre sí complementarios, que hasta ahora han regido mi vida y que me han evitado un sinfín de dificultades. El primero consiste en no dar mi opinión si no me la piden. Exige discreción y, sobre todo, humildad; pero ha valido la pena.

Porque sería una clara manifestación de soberbia andar por ahí pontificando sobre asuntos que no son de mi competencia y que, por lo mismo, no necesitan de mi aprobación ni de mi venia. Y aunque tenga conocimiento del tema y, por lo tanto, podría opinar con autoridad, prefiero callarme que resultar un “zampalimones”, como dicen en mi pueblo.



El segundo consiste en no preguntar lo que no me cuentan. Y es que la curiosidad, y no hablo de aquella que ha movido a los hombres y mujeres de ciencia o a los descubridores, suele ser un vicio muy feo. Además, entre menos información manejamos menos riesgo corremos de ser indiscretos. La gente ventanera, olisqueadora, fisgona, resulta incómoda e indigna de confianza.



En ambos casos se requiere saber callar. En el primero porque no se abre la boca sin que lo soliciten, y, en el segundo, porque se mantiene cerrada para no preguntar lo que no compete.

Sobre la locuacidad; ese vicio que consiste en hablar sin motivo y en no “soltar la guitarra” hasta que nos la arrebatan, se ha escrito bastante. Y nadie ha emitido un elogio sobre ella, porque es imposible elogiar un vicio. Abundan, sin embargo, los refranes que la combaten: “En boca cerrada no entran moscas”, “El que mucho habla, mucho yerra”, “Calladito te ves más bonito”, etc.



Además, algo que es fundamental para entender la importancia que tiene el silencio tiene que ver con los motivos, las razones, que tenemos para hablar. Es innoble, por ejemplo, hablar mal de alguien que no está presente. A menos que se esté evaluando su desempeño en un clima profesional. También es innoble cebarse en los demás solo por diversión, independientemente del talante de sus defectos o del placer que el chismorreo nos cause. El cotilleo, la murmuración, son degradantes. Ya lo decía un santo español del siglo XX: “Si no has de alabar, cállate”.