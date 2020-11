Sueños de grandeza

El fiasco del ferrocarril interoceánico (ver publicación anterior) nos deja una lección del peligro de la tentación de los proyectos o soluciones grandiosas.

Es mucho más llamativa a la imaginación emprender o realizar un gran proyecto que uno pequeño más efectivo. El efecto es mayor en los gobernantes, que quieren logros tangibles durante su gestión; y en algunos casos las oportunidades de poder enriquecerse de la oportunidad. No fue sino hasta 1953 que logramos liberarnos de esta deuda, retardando el crecimiento de nuestra economía y capacidades de inversión propias durante muchas décadas.



Además, vemos la falta de previsión y enamoramiento de nuestras propias visiones. De haber existido el ferrocarril en la década de 1850 y ya estar pagado, hubiese sido un gran beneficio para el país. Derivar de esto la conclusión de que persistiría esta coyuntura, con todos los avances que vendrían en las comunicaciones no era realista. La muerte de este proyecto fue atribuida solo a la maldad de algunos actores (cierto), y no a los cambios de patrones de transporte (también cierto).



La mejor prueba de que un proyecto de inversión es factible es que quienes tienen más información y recursos inviertan en este. Si vemos los cuatro motores históricos de la actividad económica nacional (minería, banano, café y maquilas), estos no fueron desarrollados por inversión pública. Cuando el Estado ha puesto sus recursos a disposición (Conadi, Banadesa) sin riesgo para terceros, los mismos han fracasado. Al no optar los ingleses por invertir en el proyecto y solo prestar dinero nos estaban indicando que el mismo no era una buena inversión.



Nos entristece la memoria del sueño fallido, pero sus lecciones nos pueden ayudar a tomar control de nuestro futuro.