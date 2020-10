No solamente exista, ¡viva!Napoleón contó entre sus generales más talentosos al mariscal Ney. Compartieron la gloria de las victorias, pero cuando las cosas marcharon mal, la estrella se eclipsó. Poco después de que las tropas imperiales fueran derrotadas en Waterloo, los ingleses deportaron a Napoleón a la isla de Santa Elena.



Menos afortunado que su jefe, Ney fue sentenciado a muerte, por fusilamiento, pero algo insólito ocurrió cuando estuvo al frente del pelotón aquel 7 de diciembre de 1815. Y a pesar de que quienes presenciaron el acto vieron claramente cuando se efectuó la descarga de rigor y el condenado rodaba ensangrentado por el suelo, este hombre vivió ¡treinta y un años más!

En verdad murió de viejo en Florence, South Carolina, después de llevar una apacible vida de incógnito.

Lo que realmente pasó el día de la ejecución es increíble. El pelotón, compuesto por soldados que habían combatido bajo sus órdenes, disparó en realidad por encima de su cabeza, él sostenía en la mano un recipiente lleno de sangre y el líquido se derramó cuando puso esa mano sobre el pecho.

Después, el supuesto cadáver fue conducido rápidamente a un barco y enviado clandestinamente a Norteamérica. El ataúd sepultado al día siguiente, perfectamente cerrado, estaba lleno de piedras. Imagínese usted, fusilado y dado por muerto oficialmente en 1815, muere en realidad en 1846.

¿No le parece una historia insólita, única? Lo que no es insólito, ni único ya, son las historias de aquellos que se mueren cuando tienen veintitantos años y que son enterrados unos cuarenta años después. Me refiero a todos aquellos cuyas ilusiones, sueños y esperanzas terminaron a los veinte o treinta. En realidad lo que sigue es una existencia marcada por la rutina, el aburrimiento y la frustración. Son la clase de persona que critican todo y se quejan de todo. A eso se le puede llamar “existir”, no “vivir”.



LO NEGATIVO: Dejar que mueran nuestros sueños, ilusiones y esperanzas. Provocándonos así una muerte prematura, aunque sigamos viviendo.



LO POSITIVO: Interesarnos en lo que nos rodea y ampliar nuestro potencial para disfrutar de ello. Vivir así plenamente, en forma interesante y retadora.