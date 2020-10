Estimado lector: por todos los medios posibles están queriendo engañarlo vil y maliciosamente para que salga y “disfrute” de la semana morazánica. Quieren hacer de usted y de su familia auténticos kamikazes que vayan de forma suicida a la boca del lobo hambriento.

La pandemia del covid-19 no se ha ido, nada más alejado de la verdad, tampoco es cierto que se ha aplanado la curva, de hecho, si usted preguntara a un médico que atiende en primera línea le dirá todo lo contrario: que la pandemia sigue avanzando y subiendo sin detenerse. Los informes nocturnos de Sinager tienen dos características: primero las pruebas llevan mucho retraso, así que lo informado no son datos actualizados a diario sino de varios días diferidos; segundo, el Estado solo está haciendo un pequeño porcentaje de pruebas con relación a lo que sugieren los científicos que deben hacerse para conocer la realidad; esto sin contar el subregistro de asintomáticos y de las personas que se quedan automedicándose en casa.

Así que las estadísticas que le dan cada noche usted debe multiplicarlos mínimo al triple para saber los datos reales –esto según médicos consultados- de tal manera que usted toma la decisión de arriesgarse saliendo donde no debe ir, o cuidar de su familia quedándose en casa.

Dios no lo quiera ni lo permita, pero si llegase a contagiarse, en las latas móviles con las cuales nos han estafado o en los centros médicos públicos no hay espacio para recibir más pacientes, no hay suficientes respiradores artificiales y las salas covid-19 están a rebosar. Usted es valioso para el país y sobre todo para su familia, no sucumba ante los cantos de sirena que quieren endulzar su oído para que salga a gastar su dinero en un ambiente altamente contagioso; le aseguro que no vale la pena, no ceda.