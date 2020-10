Lograr el buen vivir

El buen vivir se logra cuando se vive por lo que uno es y no tanto por lo que se tiene. El buen vivir con el entorno humano es toda esa trama de atención, de ternura, de cuidado, de espacios de libertad y que se facilitan mucho cuando se han aminorado las tendencias posesivas.

El buen vivir es admirar la naturaleza, la relación con los animales, el pájaro que nos regala su vuelo y su canto, el árbol que nos da sus frutos, que presta sus ramas al viento para que brote la música y nos acondiciona el aire que respiramos, el frescor del agua, la luz del sol y la tierra viva..

Según la Pastoral Claretiana, debemos decrecer nuestra vida donde estamos. Producir para el consumo local más que para vender a los de lejos. Y consumir lo nuestro, lo de cerca. Optar por los regímenes vegetarianos. Con los regímenes carnívoros no podremos comer todos. Son insostenibles.

Para el decrecimiento enriquecedor debemos vivir las cuatro erres especialmente en estos días de covid 19:

REDUCIR. Aprendamos a vivir con lo suficiente, no vivamos para acaparar, compremos solo lo necesario. Para vivir bien no es preciso “comerse el mundo”. Es urgente decrecer. Diógenes, el cínico, al salir de un supermercado se dijo: ¡Cuántas cosas que no necesito!

RECHAZAR. No permitamos que nos manipule la propaganda. Protejamos nuestra libertad. No dejemos que las empresas multinacionales nos laven el cerebro y vacíen nuestros bolsillos. Ojo a las gaseosas, las comidas rápidas, los celulares y todo lo superfluo.

REUTILIZAR. No a lo desechable. No al usar y tirar. Cuanto menos plástico mejor. Usemos las cosas muchas veces, hasta que estén inservibles. No despreciemos al pobre dándole, por caridad, nuestras cosas a medio uso.

RECICLAR. Los materiales usados pueden volver a hacerse. El papel escrito puede volver a ser papel nuevo. De la chatarra se puede hacer hierro nuevo. Reciclar es dar un nuevo uso a las cosas que ya nos sirvieron. Para esto existen los centros de reciclaje y centros de acopio.

El buen vivir es construir un mundo nuevo para vivir una vida desde la dignidad y la justicia, un mundo nuevo que sustituya al actual orden, enfermo terminal.