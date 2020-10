Hay maneras de hablar y de escribir que pueden considerarse como auténticos crímenes de lesa cultura. Y digo crímenes porque son alevosos ataques en contra de la lengua española, y que no manifiestan más que descuido, ignorancia o pereza. Descuido, porque se habla o se escribe de cualquier manera; ignorancia, porque es evidente que se desconoce el léxico elemental o la estructura básica del idioma; y, pereza, porque, ahora que es tan fácil, ni siquiera se recurre a un buscador para despejar las dudas, como antes se hacía con el diccionario.

He escuchado, por ejemplo, y esto en ambientes académicos, que a un estudiante de una maestría se le llame “maestrante”; o que se hable de “espacios áulicos” para referirse a las aulas de un centro educativo. En el primer caso, debemos recordar que un maestrante es el miembro de una maestranza, de un grupo de personas que se entrenan o dedican a la equitación. Y poco tiene que ver una maestría con los caballos. Lo correcto es llamar maestrando al que cursa una maestría; como doctorando al que hace un doctorado. En el segundo caso, el diccionario nos señala que áulico es algo relacionado con el palacio, no con el aula. Así que, quién sabe en qué están pensando aquellos que confunden escuelas con ambientes palaciegos.

Desde hace tiempo, también he oído que en los bancos se hable de “aperturar” cuentas de ahorros o de cheques. Y ese es otro delito lingüístico. Hay un verbo abrir, y un sustantivo apertura; pero, así como las puertas, las cuentas se abren o se cierran. Así, existe el verbo leer y el sustantivo lectura, y no por eso los libros se “lecturan”, sino que se leen. A más de una persona también le he escuchado decir “ofertar”, para referirse al acto de ofrecer. El verbo ofertar solo es aceptable cuando se habla de ofrecer un producto a menor precio del normal, de ponerlo en oferta. En el resto de los casos, debe siempre hablarse de ofrecer, nunca de ofertar. Se ofrece un nuevo producto; se oferta siempre y cuando se ofrezca barato. Otro crimen se comete cuando se dice “recepcionar” en lugar de recibir. Existe el sustantivo recepción, pero no hay necesidad de convertirlo en verbo cuando se hace referencia a la acción de recibir. Los objetos o los documentos se reciben, jamás se “recepcionan”. Y así, no falta la persona que diga “accesar”, por acceder, o “direccionar” por dirigir. El primero por influencia del inglés, el segundo quién sabe por qué, tal vez por esnobismo o por imitar a otro ilustre ignorante.

Si para estos delitos hubiera cárcel, las nuestras estarán a reventar…