Balacear, balear, tirotear

“El mercado laboral se inclina por la tecnología y delivery”, “Los creadores de páginas web, diseñadores gráficos, los community managers, que manejan redes sociales, entre otras funciones” son dos casos de superestratos que observé en un periódico, es decir, la supremacía de una lengua “poderosa” sobre una avasallada: la lengua sustrato, el español en este caso.

Los hispanohablantes nos subyugamos al omnipotente inglés solo por pura imitación o mera identificación con esa lengua germánica occidental. Delivery en inglés significa entrega, y no hay ninguna necesidad de ponernos altaneros con tal inglesismo: “El mercado laboral se inclina por la tecnología y el trabajo de entregas”. ¿Qué sabe el lector común lo que significa community managers? un community managers es aquella persona responsable de sostener, acrecentar y defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Siendo así, para ser más claros se tuvo que haber escrito “Los creadores de páginas web, diseñadores gráficos, los gestores de comunidades virtuales, digitales, que manejan redes sociales, entre otras funciones”.

Hay una curiosidad con esa palabra muy usual y muy correcta: video o vídeo, latinismo que literalmente significa “yo veo”; sin embargo decimos, por ejemplo, “Yo veo videos sobre música clásica” (redundancia). Estas situaciones son normales y se dan por la inevitable evolución de la lengua.

No obstante, la lengua tiene un momento de fijación para evitar caos tanto para el emisor como para el receptor. No hay nada que contradiga que balear, balacear y tirotear son verbos diferentes, o que no son válidos. Balear es un americanismo que equivale a tirotear, disparar balas sobre alguien; lo mismo ocurre con balacear, es un americanismo con el significado de tirotear a alguien. La palabra castiza es tirotear, las demás son americanismos aceptados.