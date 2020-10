Una caja con rótulo

Es 30 de septiembre, fin del denominado Mes de la Patria. Este es el día en el que guardamos los próceres, los símbolos patrios, el patriotismo, en una caja, la rotulamos con un letrero que dice “Para abrir el 1 de septiembre 2021”, y ya mañana todo vuelve a la realidad, dejamos de fingir.



Este año no hubo desfiles ni las esperadas palillonas. La pandemia merodea.



En una encuesta llevada a cabo en un noticiero, los resultados a la pregunta de que era lo que más gustaba de los desfiles del 15 septiembre, fueron: las palillonas, los paracaidistas de las FF. AA. y las bandas marciales, en ese orden de importancia. Sin comentarios.



Las sociedades evolucionan conforme sus ciudadanos entienden el concepto del patriotismo y el del bien común. Patriotismo es orgullo de pertenecer a una nación y bien común, lo contrario a “sálvese quien pueda”.



Aquí en estas Honduras se interpreta el patriotismo como la capacidad que tiene una persona por señalar todo lo malo que sucede en el país. Cuanto más señala, más patriota. Y esa es la nueva forma de ser político. El político patriota es un ser que vive para demostrar que ama a su país, despotricando a diestra y siniestra de lo que considera que le generará más beneficio personal. Pero nunca ofrece soluciones. Ya no hay materia gris, solo pasiones bajas desbordadas en discursos faltos de sustancia y llenos de falsedad. Y el consabido estribillo:

“nuestro glorioso partido”, no puede faltar para ponerle el toque de cinismo. ¿Gloriosos por qué?

El país no está para tanto fantoche y tanta desfachatez. Se requieren hombres rectos y con firmeza de carácter para tomar las mejores decisiones para el país y no para sus partidos políticos. Estamos en un momento que solo se ven las aguas agitadas y muchos tiburones merodeando como si el país fuera una presa. Se requieren caballeros.

Los ciudadanos tienen un deber consigo mismos y con la patria. Ya no se sumen a actividades políticas por hambre. No lo hagan esperando conseguir algo.

Si no se han percatado, ya no está quedando patria para después. Si los políticos tiene una agenda oscura, los ciudadanos no debemos permitirles llegar a puestos de elección popular para que las desarrollen.

Nosotros hemos permitido eso, nosotros debemos solucionarlo. Este es el tiempo.

Después no lloremos sobre la leche derramada.