El éxodo no se acaba

La nueva caravana de migrantes que salió hace pocos días desde territorio hondureño ha levantado las más encontradas opiniones sobre su organización, motivos y consecuencias.

Van desde aquellas que logran la plena identificación con las personas que tomaron la decisión de buscar otro destino fuera de esta tierra, hasta quienes condenan la situación, calificándola de irresponsable. Cualquiera que sea la postura, hay una realidad que es imposible soslayar:

el deterioro de la situación económica, social y política que vive el país es una combinación explosiva que impulsa directamente el fenómeno de las caravanas, a pesar de la situación de pandemia por covid-19 y de los múltiples mensajes para hacer desistir a los connacionales sobre su deseo de emigrar de forma indocumentada, aún con los enormes riesgos de todo tipo que la travesía significa.



¿Hay redes ilegales que persiguen otros intereses detrás de la organización de las caravanas? Probablemente sí, considerando el contexto político; sin embargo, eso en sí mismo no es suficiente argumento para evadir la responsabilidad que tiene el Estado de crear las condiciones adecuadas para que exista cohesión social, es decir, que la gente quiera y pueda seguir siendo parte de esta nación. De cualquier manera, dado el caso de que las caravanas fuesen organizadas por terceros con intereses particulares, no podemos dejar de lado que existen las condiciones para que la gente preste oídos y haga propia la ilusión de buscar nuevos horizontes.



¿Cuáles son esas condiciones? La falta de educación, por ejemplo, que hace que la gente no sea capaz de sopesar los riesgos y tener conciencia sobre las consecuencias de sus decisiones. Pero también la falta de salud, pues ante enfermedades complejas que requieren un tratamiento especial, en Honduras es difícil tener acceso a soluciones, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión.



Lo que estamos viendo en las noticias actuales es la caravana visible, pero también existe una menos evidente, integrada por muchos jóvenes que sí han recibido educación, que tienen un grado académico y que no encuentran en el país las condiciones adecuadas para su desarrollo personal y familiar.



Cada vez que veo una noticia de algún hondureño que triunfa en el extranjero tengo emociones encontradas. Por una parte me alegra que el talento catracho brille afuera; pero por otra me duele que esas capacidades no hayan podido ser apreciadas y desarrolladas en esta tierra. Hay fuga de cerebros y también de mano de obra calificada porque no hemos sido capaces de generar una sociedad de oportunidades para todos.



Somos un país que vive en el presente. Nuestra gente procura tener trabajo y alimentos para satisfacer las necesidades de hoy; pero es muy difícil planificar para el mañana. Envejecer en Honduras es un pecado capital, con el riesgo inminente del abandono, si no se cuenta con la buena voluntad de la familia. No podemos juzgar a priori un tema con tantas aristas, ni culpar solamente a quienes venden una pesadilla disfrazada de sueños, cuando se ha sido partícipe en la creación de las condiciones que hacen que la gente no sea capaz de discernir con sabiduría. Estamos en un país adonde la percepción de seguridad es reducida para muchos e inexistente para otros más, donde la impunidad es parte de las historias de todos los días, donde las promesas se incumplen a ojos vista de todos, como el funcionamiento de los hospitales móviles, triste y vergonzoso episodio de una historia que no acaba.

No es posible salirse de la ecuación del fenómeno de la migración indocumentada cuando se ha hecho tan poco por mejorar las condiciones estructurales que lo impulsan y no solamente las coyunturales. Está claro que no solamente falta empatía, sino también voluntad y conocimiento para hacer frente a un desafío de tal magnitud. Para eso parece que tampoco estamos preparados. Que Dios proteja a nuestra gente.