Realidad y absoluto

“Nosotros podríamos no ser capaces de controlar el tiempo, el tráfico o el temperamento de aquellos que nos rodean; pero ciertamente podemos controlar nuestra actitud hacia estos eventos. Todos tenemos la capacidad para decidir qué vamos a pensar en un momento dado.

Esta habilidad es parte de lo que nos hace humanos. Ves, una de las joyas fundamentales de la sabiduría humana y la más simple… No hay tal cosa como realidad objetiva… No hay absolutos. La cara de tu mayor enemigo puede ser la cara de mi más fino amigo” (Julián en The Monk Who Sold His Ferrari).

Si bien es cierto parte de esto es verdad, la Biblia dice otra cosa con respecto a la realidad y a los absolutos. Por ejemplo, en Lucas 11:14-20 Jesús les dice esto a aquellos que lo acusaban falsamente: ‘Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Y si Satanás lucha contra sí mismo, destruirá su propio reino.

Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Satanás. Si eso fuera verdad, entonces ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, eso demuestra que están equivocados. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí (TLA).

Querido lector, esa es la realidad objetiva: el reino de Dios y el reino de Satanás. No podemos hacernos los desentendidos en cuanto a esto y tratar de relativizar los acontecimientos. Están los actos buenos y los actos malos. Y es aquí donde la ley absoluta de Dios entra en escena.

Ella es la única que puede guiarnos por el camino correcto, pues Él es el único que sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros. No se deje engañar.