¿EE UU, EE. UU. EEUU o EUA?  

Hoy abordaremos algo de las abreviaturas. Qué es abreviatura: es la representación gráfica reducida de una palabra o un grupo de palabras que por lo general se cierra con punto o barra; por ejemplo: Lic. licenciado, Dr. doctor, Prof. profesor. c/u, cada uno.

Se aclara que cuando se trata de títulos profesionales seguidos del nombre la abreviatura comienza con mayúscula, lo mismo que los tratos de respeto: Sr. señor. Pero dentro de las abreviaturas están las siglas y lo acrónimos.

Una sigla es una expresión formada con las iniciales de cada una las palabras que integran una expresión compleja: USA es la sigla de United States of America, EUA es la sigla de Estados Unidos de América; EE. UU. es la abreviatura de Estados Unidos y nótese que lleva puntos. Asimismo, BCH, OTAN, BCIE, son siglas de Banco Central de Honduras,Organización del Tratado del Atlántico Norte y Banco Centroamericano de Integración Económica. Cabe indicar que cada letra de una sigla es también sigla: “La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés)”.



Existe también las abreviaturas llamadas acrónimos y unos de estos acrónimos son las siglas que se pueden pronunciar por sílabas: ONU (o-nu) , Unah (u-nah), UPI (u-pi); pero en un sentido amplio se puede decir que el acrónimo es una expresión compleja formada por partes de dos o más palabras que se pueden pronunciar como palabras normales; por ejemplo: Parlacen (Parlamento Centroamericano), Concacaf (Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol). Estas palabras acrónimas pueden o no tildarse, según sea el caso: Ahprocafé.

Incluso, los acrónimos admiten plural: radares, mipymes, láseres; sin embargo, las siglas que no se pueden leer por sílabas actualizan su plural con un determinante: las ONG, los CD, dos PC. Toda abreviatura que no sea sigla ni acrónimo termina en punto: EE. UU. (Estados Unidos), FF. AA. (Fuerzas Armadas) de Honduras; no es correcto EEUU ni FFAA, sino EE. UU. y FF.AA.