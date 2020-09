El poder de las palabras

Siempre me han gustado las palabras y siento cuán diferente sería el mundo sin las palabras.

¿Cómo se comunicaría el esposo con su esposa, el alumno con su maestro, la madre con su hijo, el político con sus seguidores, el poeta con su amada? Expresamos nuestros sentimientos y nuestras ideas por medio de las palabras convirtiéndolas en realidad. Somos lo que hablamos y conocemos a los demás por sus palabras. La vida se enriquece por medio de lo que hablamos.



Muchos escritores famosos han escrito sobre las palabras: amamos y herimos con la palabra. Hay palabras opacas, que ocultan intenciones y hay palabras transparentes. La palabra que no comunica es palabra perdida. La palabra vale tanto como el pan de cada día. La palabra alimenta la amistad. La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros.

Una palabra hiere más profundamente que una espada. Los hombres que no tienen nada importante que decir, hablan a gritos. Que hablen mal de uno es espantoso, pero hay algo peor: que no hablen Sea esta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos, sentir lo que decimos. Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo. La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros.



Muere rápidamente quien no ama, muere lentamente quien no lee, ya está muerto quien no habla. Las palabras están ahí para explicar el significado de las cosas, de manera que el que las escucha, entienda dicho significado. Hablemos todos, dialoguemos y digamos lo que nuestro corazón encierra.



Que nuestra palabras sean veraces, sinceras y especialmente que sean positivas, que reflejen esperanza, alegría y confianza. Que nuestras palabras no sirvan para levantar muros, sino puentes para unir pueblos y personas.



Usemos palabras para construir, para cambiar, para mejorar, para alimentar a los de nuestro alrededor. Digamos palabras con vida, lindas, llenas de amor y ternura aún a personas que no son de nuestro agrado. Pidamos lo imposible Tenemos poder con la palabra....