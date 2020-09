El continente europeo se encuentra en serias dificultades debido al rebrote del covid-19: países como España, Italia, Francia y Alemania están presentando cifras de contagios y muertes que peligrosamente se acercan a las estadísticas alcanzadas a inicios de cuarentena.

Ello es realmente preocupante, pues dichas naciones tienen un sistema de salud robusto donde no roban nada y, además, con un engranaje sanitario de primer mundo que permite que los ciudadanos tengan atención de calidad.

¿Y en la Honduras de acá? Pues aquí penosamente están hablando de “rebrotes” cuando ni siquiera se ha controlado la primera oleada de pandemia, el Estado fallido de manera completamente irresponsable está abriendo de par en par todos los sectores del país, cuando lo que realmente sucede es que se están haciendo muchísimas menos pruebas, esto para engañar a los incautos y hacerles creer que los contagios y muertes están a la baja.

En otras palabras, que se abran sectores no significa en lo absoluto que el covid-19 desapareció por arte de magia, ni siquiera nos acercamos a ello; si usted consulta a los que verdaderamente saben –médicos, virólogos, etc.- se asombrará de la realidad escandalosa que no se cuenta en los medios de comunicación.

De hecho, una profesional de la salud me ha referido en días anteriores que estamos peor que nunca, que la ciudadanía perdió el miedo al virus, que el exceso de confianza ha hecho que ahora gobierne la imprudencia.

Y si todo esto fuera poco –que por supuesto no lo es– el pasado 18 de septiembre se cumplieron seis meses de la compra de las salas de triaje por la “módica” cantidad de mil cien millones de lempiras; pero a la fecha ninguno funciona para atender a pacientes con covid-19.

Así que aparte del avance continuo y sostenido de la pandemia también tenemos rebrotes diarios de casos de corrupción, como la nueva asignación presupuestaria otorgada por el Congreso Nacional a Invest-H para supuestas obras de mitigación de riegos. Que Dios nos ayude a salir de estas honduras.