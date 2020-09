Corresponsabilidad

Hace pocos días, con el objetivo de cumplir con el llamado a renovar los datos personales para la obtención de la nueva cédula de identidad, visité la escuela Dionisio de Herrera, de San Pedro Sula. Hacía mucho tiempo que no ponía un pie en el lugar y me sorprendió el estado en el que se encuentra.

La parte central del predio está ocupada por una edificación ruinosa, con el techo a medio caer. Por supuesto, está deshabilitado. Los niños y niñas -antes de la pandemia- ocupaban los módulos que se ubican a un costado que se encuentran en condiciones adecuadas.

El predio, un lugar espacioso y arbolado, podría ser el más adecuado para el desarrollo de los alumnos, si se lograra rescatar, especialmente tomando en cuenta que esas instalaciones ruinosas representan un peligro para quienes realizan actividades allí y para el vecindario.

Para los procesos electorales, la escuela mencionada es habilitada como centro de votación. Debería ser un recordatorio del descuido añoso de las autoridades que han permitido que el deterioro sea parte de la cotidianidad de quienes asisten a dicha escuela.

Quisiera pensar que se trata de un ejemplo aislado, pero si tomamos en cuenta que eso sucede con un espacio público concurrido -por lo menos en períodos electorales- es triste imaginar lo que puede estar pasando tierra adentro, en espacios poco accesibles al escrutinio popular.

Sabemos que la educación y la salud no han gozado de prioridad en el presupuesto público; que el pago de sueldos y salarios del personal docente y administrativo del aparato de educación absorbe buena parte de lo asignado, pero ¿debemos conformarnos y asumir esos argumentos como justificación válida para el abandono?

Nos acostumbramos a vivir en medio del desorden y la mediocridad. Los alumnos que asisten a esa escuela y seguramente a muchas más en Honduras, aprenden a obviar aquello que debe cambiarse. Para sobrevivir, asumirán que hay que “hacerse de la vista gorda” porque no queda de otra. ¿Quién es culpable de la situación? En primer lugar, las autoridades. Es imposible evadir esa responsabilidad inmediata. Pero no solamente son ellos, sino quienes aceptamos que todo aquello que recae en la esfera de lo público tiene licencia para ser malo.

La empresa privada y sus fundaciones, me señalaba alguien.

Esa es una conclusión muy rápida, pues la responsabilidad social implica que cada quien debe cumplir su propio rol, es decir, que el sector privado no debe sustituir la acción legalmente asignada al sector público.

Es indispensable actuar con un sentido de corresponsabilidad o responsabilidad compartida, pero no asumir un rol que le corresponde directamente a otro sector. Sustituir la acción del sector público sería contribuir a generar aún más corrupción.

Es indispensable actuar desde el sentido de corresponsabilidad, cada quien haciendo lo mejor desde la perspectiva que tiene, apoyándose, actuando de manera articulada, pero sin sustituirse. Las alianzas son indispensables, pero siempre conservando ese sentido, con plena participación de las comunidades beneficiadas que deben ser protagonistas en su propio destino y no sujetos pasivos.

El reto es generar esas alianzas, en un marco de respeto y de compromiso mutuo. Hay muchos buenos ejemplos en el país, de quienes están haciendo acciones desde el sector privado para incidir positivamente en el panorama socio-económico. Sin la acción de la empresa socialmente responsable, la situación seguramente sería más crítica.

La responsabilidad social no es sinónimo de perfección para ninguna empresa, pero sí significa un compromiso asumido de forma voluntaria de contribuir al desarrollo, no solamente con el cumplimiento de la ley, sino más allá de esta. En las alianzas para lograr el desarrollo está la respuesta. El reto: hacer a un lado las diferencias y actuar por encima de ellas, para construir el futuro compartido.