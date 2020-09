¿Reinventar cosas?

“El empresario señaló que la industria textil maquiladora refleja una extraordinaria capacidad de resiliencia, es decir, que le permite adaptarse a las circunstancias, superar las adversidades y aprovechar las oportunidades”, es una expresión muy bien estructurada, pues hace metalenguaje con ese vocablo (resiliencia) que se ha puesto muy de moda en estos tiempos de covid-19; no obstante, los receptores no siempre comprenden estos significantes, por lo que se debe tener claro que cuando se habla de resiliencia se refiere a la capacidad que tiene una persona (o un grupo de personas) de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando su futuro, pues hay ocasiones en que las circunstancias complejas o acaso traumas permiten al humano desarrollar recursos que él mantenía en potencia, sin saberlo.

“Juan hasta que lo echaron de su trabajo de contador supo que él tenía aptitudes para la ebanistería, se hizo ebanista y ahora es un empresario de la industria de muebles para casa”.

La resiliencia es una forma de ajuste frente al infortunio, se trata de un psicología positiva en la que el sujeto descubre sus aptitudes. Sin embargo, también se puede usar “capacidad de adaptación” para evitar es abuso de este técnico vocablo. A diario encuentro frases como esta: “Los grandes industriales de la maquila han tenido que reinventarse para no perder puestos de trabajo luego de esta pandemia”.

Inventar es hallar o descubrir una cosa no conocida: “John Logie Baird inventó la televisión”, “Tomas Edison inventó la lámpara incandescente”, si analizamos estos ejemplos sabremos que lo inventado, inventado está, nada se reinventa; sin embargo, como figura se está empleando “reinventar” en el sentido de modificar, cambiar, innovar, mutar, transformar: “Los grandes industriales de la maquila han tenido que transformarse para no perder puestos de trabajo luego de esta pandemia”.

No significa que resiliencia y reinventar no sean aceptables en estos contextos, pero sí que no se entre en usos comodines o reiterativos.