“En el allanamiento se les decomisó un fusil AR-15 con dos cargadores y 30 proyectiles sin disparar”, ejemplo de muy mal gusto en el habla periodística: “proyectiles sin disparar”, una frase referida a munición de arma de fuego en la que la lógica gramatical le falla al reportero, puesto que si ya fue disparada deja de ser un munición. Lo correcto es “En el allanamiento se les decomisó un fusil AR-15 con dos cargadores y 30 proyectiles”.

Otro ejemplo cateto: “Más de 1,100 venezolanos han sido detenidos durante largos períodos de tiempo”, en este caso, el redactor ignora que período o periodo es algo que se asocia al tiempo; puede entenderse como período a la extensión temporal de una cosa o plazo que se toma algo para regresar a su estado original: “El año académico de la Unah comprende tres períodos”, “El Presidente aspiraría a ser reelecto paara otro período”.

En función de estos significados, período puede encontrarse en diferentes ámbitos y con sentidos diversos. Período también se emplea referido al ciclo menstrual en las mujeres: “Estoy embarazada, no me vino el período”. Pero el vocero de Sinager que en cadena nacional da los boletines diarios sobre el covid-19 ha dicho: “En ese mismo período de tiempo en agosto contaron 301 y seis muertes, mientras que en julio 1,169 infectados y 39 decesos” en vez de “En ese mismo período en agosto contaron 301 y seis muertes, mientras que en julio 1,169 infectados y 39 decesos”. Período de tiempo es redundante.

Observo expresiones como “El terreno adonde se construirá la represa está ubicado en la zona de la microcuenca La Hondura”, situación en la que el emisor desconoce que ubicar es localizar, situar, orientar: “El diputado ya fue localizado, es decir, ya se sabe adónde está”, “La Bicolor se ubica en un buen puesto, la Selección se sitúa en un excelente puesto”, “Estoy perdido, no me ubico, o sea que no me oriento”.

Lo gramatical sería “El terreno adonde se construirá la represa está en la zona de la microcuenca La Hondura” o “El terreno adonde se construirá la represa se ubica en la zona de la microcuenca La Hondura”.