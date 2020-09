La Tierra y la pandemia

La pandemia de covid-19 ha generado diversos efectos en la vida, y casi nadie ha logrado soslayar esta realidad que ha sacudido a todos. En algunos esto ha provocado muchos sentimientos, nuevas actitudes; sin embargo, otros a pesar de los acontecimientos siguen siendo indolentes.

Una derivación de esta experiencia pandémica ha sido el descanso del planeta, pues, las actividades humanas que explotan y dañan la naturaleza han frenado. Hemos percibido estos resultados al observar el cielo claro, la forma libre de circulación de varios animales, ríos y playas limpias e incluso el reparador silencio. Esto nos hace pensar en la acelerada vida que llevamos y era de alguna manera necesario estacionarnos, no solamente para interrumpir nuestra mano destructora, sino también para tomar respiro, y de esa manera valorar la existencia tanto humana como natural.

El periodista Matt McGrath comentaba: “Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia, ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el covid-19 en pocos meses”, quizá es una las cosas positivas que podemos descubrir, no todo es malo. Pero ¿qué actitud tendremos con la Tierra? o ¿De qué en realidad estamos enfermos? Sin el hombre el planeta se regeneraría aceleradamente. ¿Es el hombre la pandemia de la naturaleza?

El papa Francisco ha resaltado el valor de la creación como un regalo de Dios, del que somos responsables de cuidar y cultivar, por eso dice: “¿Qué clase de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (Laudato Si N°160), es una pregunta que desafía y a la vez invita al compromiso.

En las primeras páginas de la Sagrada Escritura vemos el relato del principio del cosmos y la humanidad, en un sentido pintoresco, reflejando la realidad de armonía que puede haber entre el ser humano, las criaturas y la naturaleza. La ambición y la soberbia humana, que haciendo mal uso de la libertad, provocan la esclavitud, el abuso y la muerte en nuestra casa común.

Esto no significa que el ser humano deba extinguirse para que los animales, las plantas y recursos puedan tener una existencia plena y natural, sino que seamos responsables con nuestro papel de administradores, y no dueños despóticos. ¿Qué seríamos sin el planeta, sin este lugar donde vivimos y moriremos? Pues, el ser humano está profundamente vinculado con la Tierra, de hecho el nombre Adán procede de la palabra hebrea: Adamah que es tierra, “polvo eres, polvo serás” (Gn 3,19), es una frase que nos ubica y nos vincula, y esa misma relación de palabras la encontramos en la lengua latina humus/homo o tierra/hombre, no somos distantes de nuestra condición y unión con la tierra. La pandemia nos ha enseñado cuánto dependemos y estamos sometidos a las circunstancias naturales, no es la Tierra la que necesita de nosotros, sino nosotros de la casa común.