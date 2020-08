Nada nuevo a pesar de todo

Ya la vida empieza a retomar sus formas. Ya el reloj está volviendo a marcar el tiempo. Ya el planeta se está desperezando. Ya el telón se está abriendo.

Poco a poco la amenaza se va reduciendo e incluso está pasando a un segundo plano. La crisis económica, las elecciones en USA, el inicio de las campañas políticas en nuestro país, la salida de Messi del Barcelona, son tendencias actuales.

El mejor conocimiento de la enfermedad, de cómo combatirla y cómo prevenirla, está dando resultados. Como siempre, el tiempo es la solución.

La gente tuvo que aprender a seguir reglas por el temor a la muerte. Ha sido un proceso duro, de mucho temor, que dejara secuelas psicológicas en muchos. Aunque no vivimos una posguerra mundial, la situación pudiera ser parecida. Sin la destrucción que provocan los conflictos bélicos.

Nuestro país es increíble, lejos de unirse por la compasión y el dolor de la pandemia, se dividió aún más por el recelo, el egoísmo y la confrontación.

Ni en los momentos más oscuros podemos dejar de lado nuestras diferencias. El recelo se volvió moda, no es genuino, es a conveniencia. El egoísmo es un mecanismo de defensa por la incapacidad propia. Y la confrontación porque somos incapaces de reconocer la validez de la opinión ajena. Porque nos pone en precario y nos hace ver débiles.

Ya se oyen cantos de guerra en política. La lucha por el poder está despertando porque se acerca el banquete de las elecciones y ningún político quiere quedar fuera de la comilona. Ya están empezando a despedazarse porque la manera de hacer política en este terruño es destruir todo lo que sea amenaza a los intereses propios. No hay bondad allí.

Ya se oyen palabras archiconocidas, utilizadas en el período de elecciones, como fraude, amaños, “gloriosos partidos”, correligionarios, alianzas partidarias, líder, lideresa, más de lo mismo. No aprendimos nada, a pesar de todo. Nos han visto la cara, y tristemente, votaremos nuevamente por ellos, los ya conocidos.

New normal? Para nada. No entendemos cosas de esas personas. Somos producto de un nivel de conciencia bajo. Y eso solo genera mediocridad porque no aspiramos a lo sublime, y nuestra acciones están marcadas por el apasionamiento y la conveniencia.

Bienvenidos de nuevo a la vieja Honduras.