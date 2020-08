No cualquier camino es bueno

Alicia estaba confundida. No sabía hacia dónde ir, así que decidió preguntarle al gato que se encontraba cerca: “¿Podrías decirme, por favor, cuál camino debo seguir?”. El gato astuto respondió: “Eso depende de hacia dónde quieras llegar”. Luego de escuchar que la niña admitía no saberlo –o quizás, no importarle- el gato añadió: “Entonces cualquier camino que tomes estará bien”.

Esa escena del cuento Alicia en el país de las maravillas -no exacta, sino descrita con mis propias palabras- ha inspirado muchísimas reflexiones sobre la importancia de plantearse objetivos y una visión futura sobre dónde queremos llegar, como personas y como colectivos.

A pesar de ello, siempre caemos en la tentación de pensar que cualquier camino es bueno, en la medida en la que nos lleve a salir de la situación en la que nos encontramos, que en ocasiones puede parecernos desesperanzadora.

La creencia de que cualquier cosa es mejor en relación con lo que nos sucede, tanto en el plano personal como general, puede llevarnos a cometer grandes desaciertos, que oscilan entre la indiferencia y la desesperación.

El abanico de actitudes entre los extremos señalados no es casual. Corresponde a la acumulación de grandes desencantos, a fuerza de corrupción acumulada, de la desfachatez e impunidad que marcan nuestra sociedad actual.

Tenemos un tejido social roto, una fragmentación social cada vez mayor, en la que esos pequeños retazos de sociedad encuentran muy poco en común, con versiones diferentes y a veces antagónicas sobre la realidad percibida.

Hay muchas “honduras” en el país, unas con aguas claras y otras turbulentas. En medio de esa confusión, de falta de consensos, de interés común, erróneamente cualquier camino puede parecernos bueno.

¿Hacia dónde queremos encaminarnos, como nación? Gran pregunta que deberán responder quienes desde ya comienzan a perfilarse como presidenciables.

Proponer una visión aceptada y compartida por la mayoría será, quizá como nunca antes, un reto para cualquiera que desee participar en la contienda electoral.

En un contexto internacional tenso, en el que parece intensificarse lo que algunos han llamado una segunda guerra fría, la ideología partidista es relevante, no solamente las figuras personales.

Más allá de nuestras debilidades como Estado pequeño y, por lo tanto, dependiente, de nuestros problemas internos que tienen grandes efectos en la percepción que generamos a nivel internacional, es nuestra posición geopolítica la que adquiere un gran valor.

En el mundo en pandemia y después de ella, que parece que estará marcado por el regionalismo, acaso por encima del multilateralismo, es importante tener posturas claras y sólidas.

No cualquier camino es bueno. En un momento en el que las emociones nos tienen atrapados habrá que recuperar esa posibilidad de pensarnos en futuro para entonces elegir el camino más adecuado para llegar allí.



Estamos en un buen momento para el surgimiento de un nuevo tipo de líderes, más incluyentes, intelectualmente preparados, objetivos y éticos, que logren no solamente la empatía emocional, sino la afinidad de ideas concretas, convertidas en grandes líneas de acción.



Honduras entrará en una nueva etapa, en la que debemos traducir las experiencias vividas, los aciertos y desaciertos, en madurez política y en un verdadero deseo de fortalecer el Estado de derecho, que ha sido tan debilitado. ¿Hacia dónde queremos ir? Es la gran pregunta que tenemos que respondernos.