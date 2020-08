¿Somos buenos padres?

Los padres deseamos criar hijos sanos, responsables y honestos. Nuestro mayor anhelo es que cuando faltemos, nuestros hijos y nietos se desarrollen en el mundo futuro como verdaderos hombres de valor y de principios, que continúen habitando y cuidando la tierra mejor de lo que nosotros lo hemos hecho.

El éxito de la comunidad por venir dependerá en gran medida de la participación conjunta de los humanos, dirigida hacia el rescate y conservación del planeta.

No obstante, ser una buena madre o un buen padre no es tarea fácil. Requiere tomar decisiones difíciles, tan a menudo como son necesarios el cariño y la ternura.

Desgraciadamente, al casarnos no recibimos ningún curso de paternidad o maternidad que nos indique cómo educar a un bebé. Es cierto que hay muchas revistas y libros en la actualidad sobre este tema, pero no es lo mismo una enseñanza práctica. Los abuelos pueden ejercer una gran influencia en la vida de los nietos. Pueden compartir sus propias historias y experiencias y contribuir a que los niños reconozcan y valoren sus propias tradiciones.

Tengamos presente estos pensamientos:

a) La mejor educación es el ejemplo. Los niños aprenden observando a sus padres.

b) No sea sobreprotector. Los dolores, las penas y las frustraciones son parte de la vida. Ante el primer tropiezo, los niños excesivamente protegidos, carecen de la resistencia necesaria para superar la crisis.

c) Sea flexible. La firmeza es necesaria, pero no todas las reglas tienen la misma importancia. La flexibilidad no es lo mismo que la indulgencia.

d) Escuche y preste atención a sus hijos. A veces los padres están demasiado cansados para oír o participar en actividades de sus hijos.

e) Enseñe tolerancia. Es imprescindible que los padres enseñen a sus hijos a respetar a los demás, cualesquiera sean las creencias, idiomas o apariencia.

f) Eduque a sus hijos en la fe. Contribuirá a una mayor madurez cuando sean adultos.