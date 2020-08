“Enrolándonos” con Rolando

Siempre me ha impresionado mucho la afirmación de Lewis Carroll en “Alicia en el país de las maravillas”: “Las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen”. Y es que son ejercicios de poder. Cuando nombramos a un animal, a una planta, a un mineral, a un niño, estamos ejerciendo un acto de poder. Los idiomas lo son igualmente.

El español le permitió a España establecer un imperio. Imponer una cultura y desarrollar una comunidad unificada, pese a las diferencias ideológicas en el curso de los últimos 200 años. Se me ocurre lo anterior ante el uso de la palabra enrolamiento –no se si es un acto de dominio de Rolando Kattán en contra de todos nosotros o fruto del autoritarismo que se ha impuesto en el corazón de la cultura nacional– para referirse a la acción en que el ciudadano se presenta ante personal del RNP y entrega su documentación. Para al final, dejarse tomar una fotografía en la que todos, inevitablemente, saldremos más feos de lo que somos.

De acuerdo con el diccionario, el verbo enrolar se define como “Inscribir un individuo en el rol o lista de tripulantes de un barco mercante. Alistarse, inscribirse en el ejército, en un partido político u otra organización”.

Le consulté a la colega, licenciada y máster en Lexicografía Hilcia Hernández y le pregunté si era una palabra incorrecta. Respondió que no. Posiblemente era inadecuada. Y creo que tiene toda la razón.

Y es que la inadecuación está en que los ciudadanos no nos estamos enrolando con el gobierno que no es nuestro jefe, sino que servidor incondicional, dentro de la concepción democrática. Y mucho menos con el RNP, que es un instrumento de exclusivo servicio a la ciudadanía. Los ciudadanos estamos por encima del gobierno. Somos la parte fundamental del Estado hondureño, como personas y en consecuencia, la palabra –con menor contexto autoritario– sería inscribirnos, porque no nos estamos poniendo al servicio del RNP y mucho menos de los partidos políticos. Claro, en una concepción autoritaria, los ciudadanos, en vez de personas, somos simples números, con los cuales los partidos –como vulgares peones– resuelven sus diferencias. Pero como demócrata y admirador de las letras y orgulloso del español que hablamos los hondureños, me resisto a enrolarme. Y mucho menos con Kattán, que sabe, como académico, que no somos nosotros, sino que el pueblo el que inventa, valida y le da legitimidad a las palabras en la medida en que las usa para comunicar sus peticiones, sus opiniones y sus sentimientos.

Cualquiera podría decir que, no teniendo qué tema abordar, me ocupo de algo irrelevante.

Pero no. Rechazo una palabra autoritaria, porque con ello se nos quita soberanía; y el gobierno -y sus unidades- se convierte en gran “patrón” de esta “hacienda” que, como a los cultivadores de café, nos enrola para que vayamos a recogerlo en esta gran finca cafetalera que, algunos, desde hace muchos años, han querido convertir a Honduras. Y lo hago, porque siento que en este clima de pandemia, en que nos han mantenido mansos y obedientes, encerrados -contando con la complicidad de los médicos, que no han metido más miedo del debido- el autoritarismo se ha desarrollado mucho.

Y las amenazas antidemocráticas se han fortalecido desmesuradamente. Muchos compatriotas de todos los niveles -y me impresionan mucho más los grandes empresarios, tristes y ojos llorosos- están dispuestos a renunciar a la libertad y a la vida democrática.

A cambio de cualquier cosa. Por ello, me fijo en estos detalles porque como decía San Francisco, en estos es en donde está el corazón de las cosas grandes.