Ética para olvidadizos

Como pocas veces en la historia de la humanidad, hoy se habla de ética. Sobran discursos y referencias sobre la conducta ética. También, con frecuencia se habla y escribe sobre la importancia de los valores en la vida personal y en la dinámica ciudadana.

Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que, por un lado, la mayoría de los que se refieren a la ética o a los valores tienen de ellos un conocimiento superficial y, por el otro, aún peor, se comportan de una manera que poco o nada tiene que ver aquello que dicen profesar. De modo que, al final, lo que campea es la incoherencia, la falta de unidad entre lo que se dice y lo que se hace, el triste y extendido fenómeno de la “esquizofrenia ética”. Y con ello me refiero a la costumbre de recitar bonitos discursos sobre la honestidad, el patriotismo, sobre la integridad moral en general, mientras, en lo privado, se miente, se roba, se desconoce el valor de la verdad y, con los hechos, se hace mofa de aquellos que han optado por una conducta rectilínea.

Los hombres honrados escasean; los oportunistas, los que se afanan por enriquecerse con rapidez abundan. El cinismo es moneda más que corriente y la falta de vergüenza parece que ha sido socialmente aceptada. De modo que, aunque se hable mucho de ética, el problema mayúsculo es que se desconoce en qué consiste, puesto que, luego, no se traduce en acciones concretas.

Y el problema es que la convivencia social armónica, respetuosa, civilizada, solo es posible cuando cada hombre, cada mujer, reconocen la importancia de la conducta ética y luchan por ponerla en práctica. Y digo que luchan porque el ejercicio de cualquier virtud humana exige esfuerzo, requiere trabajo.

Este país no va a emprender nunca la ruta del progreso si cada uno de los que vivimos en él continuamos comportándonos como lo hemos hecho hasta ahora. Mientras no entendamos que el latrocinio es una tara moral, que hace uso de los bienes públicos como si fueran propios no es digno de una persona honrada, que la transparencia es mucho más que un eslogan, no saldremos de este atolladero y, seguramente, nos hundiremos aún más.

Pero parece que vivimos en el reino de los olvidadizos. Hemos olvidado que robar es un delito, que los cargos no deben convertirse en pretexto para aprovecharse de ellos, y que la impunidad es un atentado contra de la ética y de la armonía social.