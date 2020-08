¡El secreto para vivir!

“El mundo se compone de los que dan y de los que reciben. Puede que los que reciben coman mejor, pero duermen mejor los que dan”. Seneca.

John Bunyan en el libro El progreso del peregrino, dijo: “No he vivido el día hoy hasta que no haya hecho algo para alguien que nunca podrá compensar”; queremos vivir en plenitud, está en ayudar a los demás dando sentido a la vida desarrollando el potencial; no podemos caer en la tentación de vivir egoístamente. La sociedad y cultura que crecimos nos enseñó a vivir ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Qué provecho existe para mí? No podemos vivir apáticamente sin solidarizarnos con los demás; es irónico, pero aunque acumule riquezas nunca tendrá la satisfacción, ni gozo que da el ayudar a los demás, es tiempo de ver qué podemos hacer por otros, vivimos en un mundo de crítica, juicio y prejuicio, todos se creen dueños de la verdad, se puede sentir realizado hasta que se experimenta el secreto del dar.

Si hay algo por lo que todos debemos luchar es en ser cada día más generosos y cambiar la perspectiva de la pobreza o escasez, es verdad que los recursos son finitos; si piensa que al dar le va restar, la realidad es que suma y multiplica.

El ser un dador nos permite vivir agradecido, nos desliga de las cosas materiales y se confirma que el valor de alguien es por él mismo, no por lo que tiene; da un sentido de propósito, cuando somos dadores rompemos el ciclo y se establece un propósito mayor quitando el sentimiento de sentirse vacío cuando solo se invierte en usted mismo; si usted es generoso motiva a los demás; sino está supliendo una necesidad haga de ello una semilla para sembrar y multiplicar. El dar es un principio espiritual, lo que dé le será dado, Dios se asegurará que sus necesidades sean suplidas.