Hay frases muy correctas y necesarias, pero el insistir en su uso se vuelve agotador leerlas o escucharlas. “Al menos seis personas mayores de 100 años han acudido a las brigadas del programa Identifícate”, “Al menos 55 mujeres fueron asesinadas durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus en Honduras entre el 15 de marzo y el 6 de junio”, “Al menos niños de sesenta familias piden en las calles de San Pedro Sula”. Cuando leí la nota referida al programa Indentifícate encontré que, según datos oficiales, seis personas mayores de 100 años han acudido a ese programa. Respecto a las asesinadas hallé que en ese lapso habían muerto cincuenta y cinco mujeres. Y referente a los niños en mendicidad también leí que eran unas sesenta familias que tenían niños pidiendo en las calles”.

En ningún momento se justificó ese “al menos” que los comunicadores están empleando en oficio de comodín acaso por duda o desconocimiento de datos de la noticia; lo adecuado sería “Seis personas mayores de 100 años han acudido a las brigadas del programa Identifícate”, “Cincuenta y cinco mujeres fueron asesinadas durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus en Honduras entre el 15 de marzo y 6 de junio”. Tal vez por llenar espacios, las personas encargadas de informar escriben notas como esta: “Un total de 183,308 raciones de alimentos se han entregado a familias del Distrito Central en el marco de la tercera fase del proyecto Honduras Solidaria”. Total viene de totalidad, que es noción referida al conjunto que acapara todos los aspectos de una realidad; en un determinado contexto, lo total no deja nada afuera, y siendo así es correcto decir que son siete en total los días de la semana, no se puede meter otro día a la semana. Al decir “Un total de 183,308 raciones de alimentos” se da a entender que ya no habrá más raciones, algo que no es cierto porque puede haber más y más raciones. Entonces, lo gramatical sería “Ya se han entregado 183,308 raciones de alimentos a familias del Distrito Central en la tercera fase del proyecto Honduras Solidaria” o “Hasta ahora ya se han entregado 183,308 raciones de alimentos a familias del Distrito Central en la tercera fase del proyecto Honduras Solidaria.