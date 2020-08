Mi pobre Honduras

Yo quisiera tener un país próspero y rico, con bajos índices de corrupción, desempleo, analfabetismo, pobreza y violencia. Me encantaría que Honduras fuese una nación llena de personas alegres, productivas, honestas, tolerantes, generosas y auténticas.

Desearía que nuestra patria fuera un oasis de paz, trabajo, desarrollo económico, salarios justos y con todos los hondureños preocupados por engrandecerla. Olvidemos el covid-19 por ahora. ¿Qué cualidades tenemos nosotros? ¿En qué nos distinguimos de los demás países? Hagamos un rápido examen de bondades:

A. El pueblo es por excelencia generoso y hospitalario. Los extranjeros pronto hallan calor humano, condiciones fáciles de vida material y se quedan en estas tierras.

B) Honduras tiene muchos parajes preciosos, variedad de climas, playas fabulosas, montañas majestuosas, maderas de color apetecidas y ruinas históricas impresionantes.

C. Los hondureños son tranquilos, serviciales, leales y piadosos. Pero esto no es suficiente, veamos ahora que no tenemos: A. Estructuras suficientes y adecuadas para promover el turismo internacional. B. Mano calificada para trabajos corrientes y específicos. C. Empresa privada ni audaz ni dominante. D. Gobiernos progresistas realmente interesados en mejorar a Honduras, con planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. E. Líderes en todos los sectores (social, económico y religioso) con visión futurista e idealista para engrandecer a este país. F. Valentía, firme determinación y deseo fervoroso por lograr el crecimiento y la bonanza de la república. G. Educación adecuada. En varias ocasiones me he referido a este tema, de la urgencia de mejorar a este país, porque amo a Honduras, me preocupo por ella y quisiera verla como la mejor de las naciones. También he dicho que este trabajo debe ser compartido, es una tarea para realizarla entre todos los sectores, con unidad, planeamiento y por todo el tiempo que sea necesario. ¿Amamos realmente a Honduras? ¿Qué hacemos para engrandecerla? ¿Dónde está el dinero?