Mensaje para la vida real

El académico Michael Wilkins cuenta que en su adolescencia decidió renunciar a su identidad cristiana y abandonar la iglesia. Sentía que nunca podría estar a la altura del perfil de conducta que presenta el Nuevo Testamento. Además, lo consideraba poco práctico. En las reuniones de jóvenes de su congregación, le gustaba sentarse con sus amigos en la última fila para reírse disimuladamente cuando los líderes juveniles intentaban convencerlos de que en lugar de ser rudos y autosuficientes fueran mansos y amables como indican las bienaventuranzas de Jesús. Michael y sus tres amigos eran estrellas deportivas en su instituto, tenían su testosterona a tope, por lo que la imagen de vida cristiana que presentaban las bienaventuranzas les parecía patética.

Muchos años después de descartar el mensaje cristiano para la vida real y en medio del fragor de la guerra de Vietnam, Wilkins experimentó un cambio de perspectiva. En aquel conflicto bélico vio por primera vez el horror de lo que una persona apartada de Dios es capaz de hacer.

Él había matado sin remordimiento y había visto los cuerpos de sus compañeros de pelotón destrozados por sus enemigos. “Cierta noche”, relata Michael, “experimenté un profundo quebrantamiento. Me convertí en pobre de espíritu reconociendo la profundidad de mi depravación y estremeciéndome al considerar cómo me juzgaría Dios, si existía. Lloré por el mal que vi en mí y el que había visto surgir tan rápidamente en todos nosotros. Por primera vez en mi corta vida, entendí que no era el invencible capitán de mi barco. Podía morir en cualquier momento”. Desde aquella noche, Wilkins comprendió que la mansedumbre, justicia, misericordia, pureza y pacificación predicadas por Jesús, eran una opción claramente preferible al modo en que había estado conduciendo su vida. Ese día, Michael decidió entregar su vida a Cristo.

Y usted, apreciado lector, ¿qué camino ha decidido seguir? ¿El camino de Jesús, que lleva a la felicidad, gozo y paz duraderos o el camino de la autocomplacencia y del placer momentáneo que lleva a la destrucción?