El duelo en medio de la crisis

Sin duda la muerte es una experiencia que golpea tarde o temprano a todas las familias, sin excepción. Forma parte de la vida; sin embargo, en estos últimos meses esta faceta de la existencia humana ha sido una experiencia inevitablemente cercana y a la vez exponencialmente traumática y dolorosa.

Los agravantes ante la tragedia misma de perder un ser querido son muchos en estos tiempos de crisis: No poder cuidar al enfermo adecuadamente por el aislamiento del virus, las restricciones en los ritos funerarios, ya sea religiosos o civiles, no podemos recibir el pésame de familiares y amigos, ni siquiera un abrazo. Como alternativa los medios de comunicación parecieran ser una consolación, mzs no un verdadero consuelo, pues compartir emociones a través de una app, puede resultar a veces frío e impersonal. Asimismo, existe el dolor añadido que supone el pensamiento de que el ser querido haya fallecido en soledad.

Ante todo esto hemos visto videos de escenas realmente desgarradoras. ¿Cuál es el camino a tomar? ¿Qué podemos hacer los cristianos? En primer lugar debemos comprender que el duelo, el luto es un proceso, no es algo que se vive de manera inmediata ni tampoco se da igual en todas las personas. Jeremías 17,9 nos recuerda: “No hay nada más complejo que el corazón del hombre”.

Por ello hay que aprender y ayudar a que en estos tiempos revueltos el duelo pueda vivirse de la mejor manera respetando el ritmo de cada uno. En segundo lugar es necesario escuchar al doliente, dejar que se exprese, que cuente lo que quiera contar, cuantas veces quiera. Si podemos hacerlo de manera presencial, guardando la prudente distancia y demás medidas de bioseguridad, sería mucho mejor, a veces la simple presencia reconforta, sin la necesidad de tanto diálogo. En tercer lugar está comprobado que el hombre es un ser ritual, por lo tanto realizar ciertas “ceremonias de despedida en casa” por ejemplo es una buena idea, rezar una novena, para los católicos ha sido tradición un momento de oración en los primero cuarenta días, o un triduo de oración familiar, ambientada con la palabra de Dios, el encendido de una vela, unas flores o definir un pequeño espacio de homenaje como poner en un lugar destacado alguna fotografía o algún objeto significativo de la persona fallecida, suele ayudar a la familia a reconfortarse y consolarse.

En mi casa por ejemplo el retrato de mi hermano fallecido hace 18 años, preside el vestíbulo, algunas personas con buena intención pero con poca prudencia llegaron a calificar esa decisión de “masoquismo emocional”, sin comprender que para mi familia es un hermoso consuelo verle cada vez que llegamos a casa. Porque para expresar y sanar el dolor no hay normas, unos necesitarán llorar, otros gritar, algunos se rebelarán o autoaislarán, pero lo que todos necesitarán al final es amar y ser amados, porque el amor es más fuerte que la muerte.

Por eso al final la mejor terapia es hacer crecer el amor familiar, hacerlo más sólido desde la oración, pues solo ese amor sostenido con la fe en Dios custodiará nuestra vida hasta el día en que el Señor seque cada lágrima derramada, cuando «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor» (Ap 21, 4).