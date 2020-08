Indisimulable indignación

Un médico amigo me mandó el filmado de los bochornosos hechos escenificados por policías de tránsito en contra de ciudadanos indefensos en Choloma, Cortés. Creí que se había tratado de una discusión en que al calor de los nervios alterados, el policía inseguro había arrojado la bomba para defenderse de la turba enfurecida. Pero no. No hay discusión. Tampoco palabras fuertes. El policía Artica –parece que ese es su apellido– desde que entra al bus anda con la granada en la mano. Y cuando sale, como niño vengativo y perverso, sin volver atrás, la deja caer en la puerta del bus, humeante, para hacerle daño a sus compatriotas que, sentados, esperan que el chofer entregue los documentos. O se arregle con el otro policía que, por razón alguna, saca su celular.

No cabe duda que este es un acto canalla que no tiene justificación. Sé que no es fácil ser policía. Y en consecuencia, no es una actividad para cualquiera. La persona responsable de mantener el orden tiene que saber que el uso de la fuerza es proporcional con la del sospechoso o irrespetuoso de la autoridad; que el arma y las bombas tienen sus momentos para ser usadas. Disparar en contra de otra persona solo se justifica cuando en realidad el policía siente amenazada su vida. Ninguno de estos conceptos fue considerado por el policía Artica.

Los pasajeros y el chofer no opusieron resistencia –debieron expresar algunas palabras que no logramos escuchar– y la vida de ninguno de los policías estuvo amenazada. De forma que solo se puede explicar como un acto cobarde, irresponsable, vergonzoso, vandálico, por parte de un hombre que nunca debió portar el uniforme policial. Debió estar más bien encerrado porque su libertad –aun sin la condición de autoridad– pone en peligro la libertad y la vida de la ciudadanía.

Cada sociedad tiene la policía que se merece. El policía que arroja la bomba con perversidad no se lo merecen los vecinos de Choloma. Y, mucho menos, los hondureños en general.

Artica no tiene compasión por los otros seres humanos. Su conducta no solo es irresponsable sino que también propia de persona anormal, de personalidad desquiciada a las que la autoridad superior no le debe permitir portar el uniforme de una institución que, al margen de las tonterías de Omar Rivera, es necesaria para la seguridad y la felicidad de la comunidad nacional.

Para contribuir con la solución de los problemas que ha creado esta conducta criminal de un policía, le hice llegar al ministro de Seguridad, general Pacheco, el filmado para que comparta conmigo la indignación que provoca que los enemigos de los hondureños sean investidos de autoridad. Estoy seguro que Pacheco valorará las imágenes y se formará un criterio que, sin duda coincidirá conmigo no solo en la indignación y el rechazo por esta conducta anormal y muy alejada del profesionalismo policial, sino que, además, se sentirá obligado a pensar –junto con sus equipos– para identificar las mejores soluciones.

Porque no basta la indignación –que me ha sorprendido que casi no se ha expresado en ningún momento por la colectividad– sino que, es necesaria que, en su puesto, empiece a revisar los protocolos para la selección de las personas que podrán incorporarse como miembros de la Policía.

En primer lugar, hay que reconocer hidalgamente que no cualquiera puede ser policía. No importa que hayan sacado el ciclo común de la secundaria. Con un sistema educativo que ha descuidado la forja del carácter, esto no es suficiente. Lo fundamental es la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad para diferenciar el bien y el mal.