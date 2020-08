Demanda popular

En las Sagradas Escrituras se encuentra un texto realmente poderoso y que parece tan vigente y actual para nuestra realidad presente. En el segundo libro de Reyes (escrito por y para gobernantes) capítulo 12 verso 15, la Nueva Traducción Viviente, establece: No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza.



Cuánta necesidad tiene el pueblo hondureño de que sus recursos estén en manos de hombres y mujeres que sean honestos y dignos de confianza, cuánto se requiere en esta circunstancia tan apremiante de pandemia que la transparencia sea la norma y no la excepción. Es una demanda divina que los gobernantes utilicen con pulcritud los recursos que se les ha encomendado, reclamo que también se ha vuelto una justa exigencia popular que molesta e irrita a los corruptos que desesperados no encuentran la fórmula para borrar la culpa de sus conciencias. Estamos tan mal en nuestra sociedad que se persigue a quienes colorean un puente demandando justicia, pero se otorgan sobreseimientos definitivos a quienes han dilapidado y desviado millonarios fondos del erario.



El cielo y el pueblo exigen que devuelvan el dinero, ya basta de oscuros arreglos y corruptos manejos de aquello que no les pertenece, ya basta de mancillar la dignidad de la nación que se niega a rendirse porque sigue añorando la esperanza del mañana. Al parecer acá los grandes postulados de la revolución francesa han fracasado estrepitosamente, no hay república, no hay Estado de derecho que salvaguarde los más altos intereses del soberano pueblo que languidece ante la amenaza diaria de una pandemia pérfida y malévola. Se perdió toda brújula moral, toda dirección en la nave se extravió hace mucho, ahora la barca navega a la deriva resistiendo los embates de las altas olas de la corrupción que ya anegan la falúa que sigue resistiendo con la esperanza de llegar un día a buena tierra.