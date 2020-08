Desde hace algún tiempo circula en redes un video que habla de nuestra generación, los comprendidos entre 50-75 años. Nos califican como cultos, educados, trabajadores, respetuosos, emprendedores, honorables, que atravesaron etapas difíciles, guerras, cambios culturales diversos, nos llaman “los últimos elegantes” y afirman que las nuevas generaciones deberían tomar como ejemplo nuestras conductas y formas de vida, como si con nosotros se rompe el molde.



Personalmente creo que somos producto de la generación anterior. Creo fielmente que los últimos elegantes fueron nuestros padres y su forma de vivir. Ellos son los que venían de una etapa dura, como fue la posguerra mundial. Una época de muchas carencias que los obligó a ser duros y disciplinados en el entorno de sus familias e hijos. Fuimos educados bajo esas premisas, disciplina, buenos modales y respeto al prójimo, donde la educación se iniciaba en la casa, se reforzaba en las escuelas y se demostraba en la vida diaria, donde el honor, la honestidad, la integridad eran como un apellido que se llevaba con orgullo, donde los trapos sucios se lavaban en casa y nunca los conflictos se ventilaban en voz alta. Gritos y palabras soeces en público, jamás, insultar en público era vergonzoso. Las personas no vivían para aparentar. Crecimos bajo el mandato de la voz paterna, que era ley sin discusión. Fue una generación de estoicos genuinos.



Nosotros en cambio nos caracterizamos por la búsqueda de un mejor estilo de vida, comodidad y bienes materiales fue nuestra aspiración. El estándar de vida era disfrutar y acumular.



Tenemos un lado oscuro que probablemente sea la causa del estado actual de las cosas, codicia a niveles variables. Perdimos aquello que nos enseñaron acerca del honor, la rectitud, los valores morales, ya que significaba un lastre en nuestras aspiraciones. Ansía de poder, como trofeo de pared, sucumbimos a lo que fuera para tenerlo y mantenerlo.

Fuimos incapaces de no caer en el portafolio de tentaciones que la vida que creamos ofrece, caímos en la trampa de creer que lo merecíamos todo. Fuimos una generación brillante en ambos sentidos, bueno y malo. Y en nuestra soberbia no aceptamos que somos la causa de la debacle del momento actual, demasiado hedonismo en nuestras mentes. No, la última generación elegante fue la de nuestros padres, disciplina, orden y forma, nosotros elegimos cantidad, y allí radica la diferencia.