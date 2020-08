Hablemos de homógrafos

“La salida al extranjero del delantero hondureño Jorge Benguché parece inminente”, ha escrito un periodista deportivo. Inminente se origina del latín immines (amenazar). En nuestra lengua, inminente está compuesta por tres elementos latinos: in (que algo está dentro o que entra), minare (amenazar) y el sufijo -ente (agente). Se trata de un adjetivo que se utiliza para calificar aquello que amenaza o también que sucederá pronto. Por consiguiente, lo inminente no siempre señala una amenaza; aunque en la práctica su empleo va dirigido a lo amenazante. Al expresar “La salida al extranjero del delantero hondureño Jorge Benguché parece inminente” de inmediato el lector o el oyente se imagina algo intimidante, pues es muy remoto, por ejemplo, que yo les diga a mis compañeros que el aumento de sueldos para nosotros es inminente (es decir, que va a ser muy pronto, pues no es amenazante), lo directo sería que el aumento de sueldos para nosotros será pronto. En “Expertos consideran que la miseria que dejará el covid-19 es inminente” se interpreta como amenaza, riesgosa y a la vez como muy próxima.

Cuando decimos “Se tiene que acondicionar la sala de redacción con medidas de bioseguridad porque el regreso al trabajo presencial es inminente” también hay doble interpretación: el regreso a la sala es expuesto, peligroso, o el regreso a la sala está cercano. En conclusión, lo inminente es algo que tendrá lugar pronto y por lo general, no siempre, es de riesgo. Por ahora se está hablando mucho de plasma: “El hospital carece de plasma para hacer transfusiones a enfermos de covid”, o bien “El jefe de Copeco se derrite en justificaciones sobre compras de percoladoras y plasmas”. En su etimología griega, plasma es “formación” y en biología es la parte líquida de los flujos sanguíneos: “Está escaso el plasma en ese sanatorio”. En física, plasma es un material gaseoso que se encuentra ionizado y que posee muchos usos, como sucede con las pantallas de plasma en los televisores actuales, aparatos que por metonimia se les llama plasmas. Luego, inminente y plasma tienen homógrafos: igual escritura con distintos significados.