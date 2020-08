Mi niño pequeño posee una costumbre única, muy suya. Cuando ve una película o escucha la lectura de un cuento y el personaje heroico del relato llega a impresionarlo, es cuestión de tiempo para que el resto de la familia escuchemos su famosa frase: “Yo soy él, yo soy ese personaje”. Y desde ese momento comienza a realizar una serie de piruetas tratando de imitar todo lo que hace el héroe de la historia.

Cierto día, reflexionando sobre este asunto, pensé: si me preguntaran qué personaje quisiera ser yo, ¿qué contestaría? Siendo cristiano debería responder sin demora que Jesús. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría ser yo igual a él si su carácter y personalidad están a años luz de mi realidad existencial? Jamás podría llegar a su nivel, concluí.

Lo interesante es que pensar así es un error, desde el punto de vista bíblico. De hecho, textos como Romanos 8:29 y 2 Corintios 3:18 indican que el propósito de Dios es ir moldeando la vida del creyente de tal manera que se parezca a Cristo cada vez más. Pero, ¿cómo puede ser posible esto? William Temple nos da la respuesta. “No se saca nada dándome un drama como Hamlet o El Rey Lear y pidiéndome que escriba algo igual. Shakespeare podía hacerlo, yo no. Y no se saca nada mostrándome una vida como la de Jesús y diciéndome que yo viva así. Jesús podía hacerlo, yo no. Pero si el genio de Shakespeare pudiera venir y vivir en mí, entonces yo podría escribir dramas como los de él. Y si el Espíritu de Jesús pudiera venir y vivir en mí, entonces yo podría vivir como él. Este es el secreto…”.

Eso es. El mismo Espíritu que potenció la vida de Jesús, el Espíritu Santo, está disponible y dispuesto a hacer lo mismo en la vida de todo aquel que le deje obrar. Por tanto, sí es posible decir, al mero estilo de mi hijo, “yo soy Jesús”, “yo puedo imitarlo”, “mi meta es ser como él”. Todo dependerá si le damos el control de nuestra existencia al Espíritu divino.