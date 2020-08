Es lista y está lista

En general, se usa el verbo estar cuando la característica que se atribuye al sujeto es considerada como no permanente; si por el contrario, la característica que se atribuye al sujeto es considerada inherente a este o estable, o se presenta la cualidad sin más, ajena a toda idea de proceso o cambio se utiliza normalmente el verbo ser: “Juan es enojado” (el enojo forma parte de los rasgos del carácter de Juan), “Juan está enojado” (no siempre se enoja, sino que está pasando por un período de enojo); “Nelson está soltero” (puede dejar de estarlo, si se casa), “Nelson es soltero” (se presenta este estado como permanente, o se está clasificando a Nelson dentro de los hombres solteros, aquellos que nunca optaron por casarse), “Carlos está canoso” (la característica se presenta como resultado de un proceso, no siempre fue canoso), “Carlos es canoso” (se describe sin más al sujeto, incluyéndolo en la categoría de las personas canosas, siempre ha sido canoso).

Esta diferencia explica el hecho de que haya adjetivos que solo pueden combinarse con el verbo ser, por ejemplo, los de procedencia, que siempre designan características inherentes: “Sos sampedrano”, y no” Estás sampedrano”, igual que hay adjetivos que solo pueden combinarse con el verbo estar por designar estados que son siempre resultados de un proceso: “El carro está chocado”, y no “El carro es chocado”, “Estoy muy cansado”, y no “Soy muy cansado”. También hay casos en que el uso de ser o estar implica cambios de significado en el predicativo, pues no es lo mismo “Jessica es lista para entrevistar a cualquier personaje” (inteligente) que “Jessica está lista para entrevistar a cualquier personaje” (preparada), “Esa computadora es nueva (todavía no ha sido usada), “Esa computadora está nueva (está usada, pero no lo parece).