EE UU, China y la vacuna contra el covid

He aquí una predicción bastante segura: si el presidente Donald Trump sigue adelante con sus planes de usar exclusivamente para los estadounidenses los más de 400 millones de vacunas contra el covid-19 que ha ordenado su gobierno, la imagen de EE UU en el mundo caerá como nunca antes en tiempos recientes.

Eso es lo primero que se me pasó por la mente al leer que el canciller de China, Wang Yi, anunció que su país ayudará a América Latina a comprar vacunas contra el covid-19 hechas en China.

“El canciller chino destacó que la vacuna desarrollada en su país será un bien público de acceso universal y que su país destinará un préstamo de $1,000 millones para apoyar el acceso de las naciones de la región al antídoto”.

EE UU ha ordenado al menos 400 millones de dosis de vacunas covid-19 como parte de su plan Operation Warp Speed, de $8,000 millones, para poder vacunar a los estadounidenses a principios de 2021; pero el plan no contiene disposiciones para compartir esas vacunas con países más pobres.

“Históricamente, un líder mundial en temas de salud pública global, Estados Unidos, ha adoptado un enfoque más doméstico en la pandemia de covid-19”, dice un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Mientras tanto, China “está mirando hacia el resto del mundo”, agregó.

Un mapa de “Ayuda externa de China y Estados Unidos a América Latina en medio de la crisis covid-19”, publicado por el Wilson Center, un centro de estudios de Washington D.C., muestra que mientras China le ha entregado a México, entre otras cosas, 100,000 kits de pruebas, 725,000 máscaras quirúrgicas y 1,280 ventiladores, EE UU le ha dado a México solo 1,000 máscaras quirúrgicas y 1,000 ventiladores. Asimismo, China le ha dado a Argentina, entre otras cosas, 53,500 kits de prueba, casi 700,000 máscaras quirúrgicas y 20 ventiladores, mientras que Estados Unidos le ha dado $300,000 en asistencia médica y 2 millones de dosis de Hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria promovido por Trump pero cuestionado por expertos.

Es cierto que algunos de los cubrebocas hechos en China son de dudosa calidad y también es cierto que China está tratando de tapar sus culpas por no haberle avisado al mundo cuando estalló la epidemia del covid-19 en Wuhan.

Pero el hecho es que la ofensiva de relaciones públicas de China para reparar su negligencia parece estar dando resultados. Eso va a dañar la imagen de EE UU y, por extensión, su economía.

La retirada de la administración Trump de instituciones internacionales como la OMS y el Acuerdo Climático de París ya ha resultado en una pérdida importante de imagen de EE UU en el mundo, señaló. Efectivamente, una nueva encuesta de Gallup muestra que Alemania es el país más admirado del mundo, una posición que tenía EE UU antes de la elección de Trump.



Anholt, cuyo nuevo libro The Good Country Equation fue publicado esta semana, me dijo que Estados Unidos ocupa ahora el puesto número 7 en el ranking Anholt-Ipsos de Marca País, que se basa en una encuesta de 20,000 personas en todo el mundo. Antes de la elección de Trump en 2016, Estados Unidos era también el número 1 en este ranking. “Si la imagen de EE UU se daña, se daña su industria turística, su inversión extranjera, su capacidad para atraer talentos, sus exportaciones, todo”, me dijo Anholt.

Por supuesto, la primera prioridad de Trump debería ser distribuir las vacunas compradas por EE UU en su propio país, pero el covid-19 es un problema global. Si Trump no elabora un plan para ayudar a los países más pobres, no se avanzará mucho y el daño a la imagen de Estados Unidos y su economía será duradero.