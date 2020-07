Con esta eterna cuarentena, la mayoría de la población ha perdido la noción del tiempo y no se está seguro de qué día es el que estamos viviendo, personas de cualquier edad hacen frecuentemente esa pregunta: “qué día es hoy”.

Pues pareciera que lo mismo da si es lunes, domingo o cualquier otro día de la semana, pues al estar encerrado la rutina se vuelve monótona y desde hace cuatro meses de la pandemia del coronavirus no hay duda de que el reloj biológico de las personas se ha descontrolado.

La conducta de la población hondureña ha dado un cambio brusco de 360 grados, pues el encierro produce desesperación, angustia, frustración, estrés y hasta depresión. De una u otra forma, todos los miembros de la familia han cambiado sus actividades desde el menor hasta el mayor de la casa.

Hoy más que nunca, las redes sociales han superado las conversaciones en el campo del hogar, el trabajo y el estudio. El internet se ha convertido en el amo y señor en los hogares del país para poder subsistir en esas “condenas” de casa por cárcel.

El que logra salir, sea a sus labores cotidianas o el que sale con permiso condicional de la Policía Nacional, realiza sus actividades desconfiando de toda persona que se le acerque y no pensando que se trata de un ladrón, sino que no ande cubreboca o que no guarde las distancia apropiada.

Las sonrisas, malos gestos y piropos han desaparecido en esta pandemia del coronavirus, pues quedan escondidos y enmudecidos debajo de las mascarillas.

Los televidentes quieren distraerse con programas saludables y relajantes evitando el bombardeo noticioso del covid-19, pero aun así, cuando está más emocionado, le cortan la programación para obligarle a ver una cadena nacional en un país llamado Honduras.