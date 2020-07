“El coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza”: Napoleón Bonaparte.

Todos sentimos el coraje al pasar circunstancias como las actuales en esta pandemia, la valentía al dolor físico, sufrimientos, la muerte de un familiar cercano, pero la fuerza de voluntad nos lleva a no desmayar, el hecho de enfrentar los miedos y tomar decisiones importantes en nuestra vida que determinan el legado que Dios nos ha dado. Nos sentimos desmotivados por las noticias desalentadoras del diario vivir, el ruido del odio en momentos de unidad y solidaridad, somos llamados a enfrentar la cruda realidad de nuestra historia y hacer historia por Dios y nuestra nación.

Todos quieren tener la narrativa heroica, pero muy lejos de la cruda verdad lo cierto es que la historia de Honduras es desgarradora y quizá no puede ser borrada, pero si la enfrentamos con la ayuda de Dios todos los hondureños que queremos el bien de todos a nuestra nación tendremos el coraje para no volver a vivirla de nuevo y marcar el destino de una nueva temporada.

Necesitamos el coraje de actuar por fuera como resultado de lo que llevamos adentro en nuestro ser interior, el coraje nos permite actuar, por lo que estamos viviendo y sintiendo, sino moriremos “soñando”. Se necesita el coraje para ser exitoso y no mediocre, la miseria siempre tiene compañía. Si tienes éxito esto alimenta el desprecio; si no lo quieres debes ser común. Si usted vive preocupado por lo que la gente dice y no lo que dice Dios, siempre estará estancado por la tradición y la religión.

Si usted quiere ser común haga lo que otros hacen, pero se necesita coraje para ir a lo desconocido dejando la conformidad. Se necesita coraje para ser un ganador, la gente nunca habla de un perdedor. Hoy es tiempo de pelear por nuestro destino, propósito y llamado en Dios.